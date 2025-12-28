Estos son los horarios de los supermercados estas Navidades: qué días cierran y hasta qué hora abren

Imagen de archivo de clientes en un supermercado.

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona y Lidl abrirán en horario reducido el 31 de diciembre y cerrarán el 1 de enero por Año Nuevo. Carrefour y Alcampo tendrán horarios variables según la tienda y la localidad, con posibles aperturas incluso en festivo, pero en horario reducido. El día 5 de enero los supermercados suelen abrir en horario especial, y el 6 de enero la mayoría permanecerán cerrados por Reyes. Se recomienda consultar previamente los horarios de cada establecimiento para evitar contratiempos en las compras festivas.

La recta final del año trae consigo una agenda intensa para los supermercados, que deben ajustar sus horarios para atender tanto las compras de Nochevieja como las de Año Nuevo y la preparación de los Reyes Magos.

Durante estos días, los consumidores se apresuran a adquirir productos festivos, regalos comestibles y artículos de última hora, mientras que los empleados deben adaptarse a horarios especiales.

En Nochevieja, conocida por las cenas familiares y las celebraciones hasta altas horas, los supermercados suelen abrir en horario reducido.

Desde primeras horas de la mañana, los clientes se dirigen a los establecimientos para adquirir mariscos, uvas, vinos y otros productos imprescindibles para la cena y la tradición del “cotillón” de medianoche.

Algunas cadenas optan por ampliar su horario para absorber la demanda, mientras que otras cierran más temprano para que sus empleados también puedan disfrutar de la víspera de Año Nuevo.

Principales supermercados

En Mercadona, todas las tiendas permanecerán cerradas el 1 de enero, Día de Año Nuevo, mientras que el 31 de diciembre abrirán en horario reducido, normalmente de 9:00 a 19:00 horas.

Esto permite a los consumidores hacerse con los productos esenciales para la cena y el brindis, aunque conviene planificar la compra con antelación.

Lidl aplicará un esquema similar: abrirá sus tiendas el 31 de diciembre de 10:00 a 15:00 horas, y permanecerá cerrado el 1 de enero.

En cuanto al día de Reyes, las cadenas de supermercados también suelen mantener un horario especial reducido, que varía según la ubicación del establecimiento. Concretamente, suelen abrir el día 5 en horario reducido, y el día 6 la mayoría estarán cerrados.

El horario de apertura de Carrefour puede variar según la localidad y el establecimiento. Carrefour 24 horas, Carrefour Market o Carrefour Express, abrirán incluso siendo festivo, pero en un horario más reducido, mayormente hasta las 20:00 horas.

No obstante, la propia compañía recomienda consultar el buscador de tiendas para confirmar el horario exacto, ya que los permisos de apertura dependen de cada municipio y local.

Alcampo también aplicará horarios variables según la tienda. Algunos permanecerán abiertos en horario reducido tanto para Nochevieja como para Reyes, mientras que otros cerrarán por completo.

Igualmente, puede haber excepciones puntuales en centros con autorización específica, por lo que se recomienda consultar su web oficial.

Consultar horarios antes de acudir

Dado que cada cadena establece horarios propios según el tipo de tienda y la ubicación, lo más recomendable es consultar con antelación los horarios de cada establecimiento a través de sus páginas web o sus canales de atención al cliente.

Esta planificación evita contratiempos y permite asegurar que todos los productos necesarios para las celebraciones estén disponibles.

Durante estos días de festividad, la coordinación entre consumidores y supermercados se vuelve especialmente importante.

Mientras que unos buscan anticiparse a la avalancha de compras, otros deben organizar sus compras según las limitaciones de horario para disfrutar plenamente de las celebraciones de fin de año y la llegada de los Reyes Magos.