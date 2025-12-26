Llega a Aldi la colección más elegante y esperada: chaquetas, botas e incluso cafeteras desde 14,99 euros

La cadena alemana ha lanzado nuevas ofertas para disfrutar estas Navidades con productos prácticos, de tendencia y a precios muy competitivos.

En pleno periodo navideño, con muchos hogares ya inmersos en días de descanso, reuniones familiares y tiempo en casa, los productos pensados para el confort y el abrigo cobran especial protagonismo.

En este contexto, los supermercados refuerzan su propuesta de invierno con una selección de artículos que abarcan desde prendas, calzado e incluso pequeños electrodomésticos para casa.

Entre los más destacados se encuentran zapatillas de estar por casa de firma española, una cafetera espresso de estilo retro, botas de borreguito y una chaqueta de punto outdoor.

Uno de los básicos más demandados durante estas fechas es el calzado de estar por casa, especialmente en jornadas en las que se pasa más tiempo en el hogar.

En este sentido, las zapatillas de casa de Macarena Shoes se presentan como una opción cómoda y funcional.

Este modelo destaca por su interior cálido, suela flexible y diseño clásico, características habituales de una marca española reconocida por su confección artesanal.

Son ideales para mantener los pies abrigados durante las largas tardes invernales propias de la Navidad.

Cafetera espresso retro.

Otro de los productos que acapara atención en estas fechas es la cafetera espresso retro, disponible por 64,99 euros en Aldi.

Pensada tanto para uso propio como para convertirse en un regalo funcional de última hora, presenta una estética vintage y un formato compacto que permiten integrarla fácilmente en cualquier cocina.

Además, está diseñada para preparar café espresso en casa de forma sencilla, una opción especialmente valorada durante las mañanas tranquilas y las sobremesas navideñas.

Otro de los aspectos más llamativos es su capacidad de 1,5 litros. Permite preparar varios cafés seguidos sin estar pendiente del depósito, algo que en casa se traduce en comodidad absoluta.

Botas de borreguil.

Eso no es todo, las botas de borreguito vuelven a ocupar un lugar destacado entre los artículos más prácticos del invierno.

Su forro interior suave y su diseño cómodo las convierten en una alternativa ideal para proteger del frío en el día a día.

Son adecuadas tanto para estar en casa como para salidas rápidas, manteniendo el equilibrio entre abrigo, comodidad y un estilo informal que encaja bien con looks invernales relajados.

Además, tal y como indican en la página web de la marca, las botas presentan una cremallera lateral, ideal para añadir comodidad en el día a día. El precio de venta es de 14,99 euros.

Chaqueta de punto outdoor.

Por último, completa la selección una chaqueta de punto outdoor, una prenda pensada para quienes buscan abrigo ligero sin renunciar a la comodidad.

Su diseño funcional permite utilizarla en diferentes situaciones, desde paseos urbanos hasta actividades al aire libre en días fríos.

Se trata de una prenda fácil de combinar y especialmente útil durante estas semanas de invierno; y lo mejor de todo es que está a la venta por solo 17,99 euros.