Aterriza en Lidl el zapatero más versátil y barato de diciembre: disponible por 6,99 euros y con capacidad para 12 pares

Aunque realmente se trata de un organizador para colocar detrás de la puerta, funciona perfectamente como zapatero para tener los zapatos organizados.

Las claves nuevo Generado con IA Lidl lanza un organizador de calzado para puerta por 6,99 euros, ideal para mantener el orden en casa durante las fiestas. El zapatero cuenta con 24 bolsillos y capacidad para hasta 12 pares de zapatos o zapatillas, facilitando el almacenamiento y la organización. Se instala fácilmente colgándose detrás de una puerta mediante ganchos metálicos, sin necesidad de taladrar. Fabricado con materiales parcialmente reciclados, es práctico para pisos pequeños y permite mantener el calzado visible y accesible.

Con las Navidades a la vuelta de la esquina, somos muchas las amantes de la moda que ya estamos organizando el fondo de armario para barajar diferentes conjuntos para las comidas navideñas.

En ese proceso de reorganización, mantener el orden del calzado se vuelve esencial. Por eso, el organizador para puerta que actualmente ofrece Lidl se presenta como un pequeño imprescindible. Y lo mejor de todo es que está disponible por solo 6,99 euros.

Aunque en su ficha oficial figura como organizador, con sus prestaciones se convierte en un zapatero práctico y versátil, ideal para almacenar el calzado del día a día, así como merceditas e incluso zapatillas de casa, como las que vende Macarena Shoes.

Entre sus modelos más populares encontramos las Cintia, un calzado de casa de mujer básica en gris, un modelo clásico con suela antideslizante y plantilla acolchada, ideal para los días fríos del invierno.

Tener cada par de zapatillas colocado en su bolsillo correspondiente ayuda a mantenerlas en buen estado: no se ensucian unas con otras, respiran mejor, y es más fácil encontrarlas cuando las necesitas.

Además, el hecho de colgarlas detrás de una puerta libera espacio en el suelo o en el armario, y ayuda a mantener una estética ordenada, algo que se agradece especialmente en días de múltiples cambios de calzado o con visitas en casa.

Concretamente, se trata de un organizador con unas dimensiones de aproximadamente 47 × 165 cm (ancho × alto).

Asimismo, está fabricado con materiales parcialmente reciclados, y está dotado con 3 ganchos metálicos que permiten colgarlo en puertas estándar, con un grosor de puerta habitual, sin necesidad de taladros ni complicaciones.

Además, ofrece 24 bolsillos, lo que abre muchas posibilidades para organizar distintos pares de zapatos o zapatillas.

No obstante, más allá de su utilidad como zapatero improvisado, este sistema de almacenamiento tiene otras ventajas prácticas para el hogar.

Al colgarse tras una puerta, evita ocupar espacio útil en armarios o pasillos; es ideal para pisos pequeños, entradas, dormitorios o zonas donde colocar un zapatero tradicional no es viable.

También contribuye a que el calzado esté siempre visible y accesible, lo que ahorra tiempo a la hora de elegir qué ponerte en mañanas ajetreadas.