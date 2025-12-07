Aldi tiene en sus estanterías la colección de invierno más elegante y barata: abrigos, botas e incluso zapatillas desde 4,99 €

Las claves nuevo Generado con IA Aldi lanza una colección de invierno con prendas y calzado desde 4,99 €, disponible en supermercados de España desde el 5 de diciembre. La selección incluye abrigos, pijamas y zapatillas de estar por casa, combinando estilo, comodidad y precios asequibles. Destacan la parka acolchada con tratamiento impermeable por 34,99 € y el pijama camisero de algodón disponible en varios colores por 14,99 €. Las zapatillas de casa UP2FASHION ofrecen confort y estilo por solo 4,99 €, ideales para mantener los pies calientes en invierno.

Con el invierno ya tocando a nuestra puerta, muchas buscamos prendas que combinen estilo, funcionalidad y buen precio. Y la última selección de Aldi llega justo a tiempo para cumplir con estas expectativas.

Desde el pasado 5 de diciembre de 2025, los supermercados Aldi en España han puesto a la venta una cuidada selección de artículos pensados para afrontar el frío con comodidad y estilo, con precios que arrancan desde los 4,99 euros.

Entre las novedades destacan abrigos, pijamas y calzado de hogar, opciones que permiten crear un look invernal completo sin vaciar el bolsillo.

Zapatillas de estar por casa.

Uno de los artículos que no podemos dejar pasar son las zapatillas de casa de la línea UP2FASHION. Confeccionadas en textil suave y suela flexible, estas zapatillas se adaptan al pie con facilidad, ofreciendo confort durante largas jornadas en el hogar.

Su diseño sencillo, pero elegante permite combinarlas con cualquier conjunto de estar por casa, desde pantalones de felpa hasta pijamas más sofisticados, y todo ello por 4,99 euros. Son la opción perfecta para mantener los pies calientes sin renunciar al estilo.

Parka acolchada.

Para quienes buscan un abrigo funcional y moderno, Aldi propone la parka acolchada, disponible desde el 5 de diciembre. Esta prenda, disponible en tallas M a XL, cuenta con tratamiento Bionic-Finish Eco, que la hace impermeable y resistente a la humedad, mientras que su diseño acolchado proporciona calidez sin añadir volumen.

Su capucha y el corte moderno permiten lucirla tanto en la calle como en actividades al aire libre, y todo ello por un precio de 34,99 euros, convirtiéndola en una opción práctica y estilosa para cualquier guardarropa invernal.

Pijama camisero.

Pero el invierno no solo se vive en el exterior: también es tiempo de acurrucarse en casa con ropa cómoda y cálida. El pijama camisero de UP2FASHION, disponible desde el 10 de diciembre, es perfecto para ello.

Confeccionado en 100 % algodón, ofrece suavidad y transpirabilidad, mientras que su cintura elástica con cordón garantiza un ajuste cómodo.

Disponible en colores como gris, azul y burdeos, este pijama se convierte en una opción práctica, elegante y económica para las noches frías, con un precio de 14,99 euros por unidad.

Además, su diseño clásico permite combinarlo con una bata de felpa o calcetines térmicos para un conjunto acogedor y estiloso en casa.