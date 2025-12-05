Rocío, empleada de Inditex, sobre su cesta de Navidad por el 50 aniversario: "Marta, we love you. Esto no tiene precio"

Las claves nuevo Generado con IA Rocío, empleada de Inditex, compartió en redes sociales un vídeo abriendo la cesta de Navidad conmemorativa del 50 aniversario de la compañía. La cesta destaca por su carácter gourmet, incluyendo bebidas como champán, vino blanco y tinto, además de aceite de oliva virgen extra y diversas conservas. Entre los productos más valorados están el dúo de chorizo y salchichón de bellota, queso de mezcla, polvorones, turrones, bombones de pistacho y moscovitas asturianas. El lote también contiene preparados como pollo para croquetas, hummus, paté y un frasco de nueces, mostrando la variedad y calidad de los obsequios navideños para los empleados.

La campaña navideña no ha hecho más que comenzar y la tradicional cesta que Inditex entrega a su plantilla ya está dando que hablar.

Precisamente, Rocío, una empleada de la compañía textil, ha publicado en sus cuentas personales un vídeo en el que abre la caja de Navidad mientras comenta, entre risas y entusiasmo, cada uno de los productos que contiene.

"Como prometido, vamos a abrir el lote de Navidad. Marta, we love you.", arranca Rocío mientras muestra una caja conmemorativa del 50º aniversario de la compañía. Según explica, viene acompañada de una tarjeta de agradecimiento destinada a los empleados y un pequeño regalo simbólico en forma de chocolatina, un detalle habitual en los paquetes corporativos.

A partir de ahí, Rocío va desgranando un lote que se sitúa claramente en la categoría de cesta gourmet, repleto de productos de alimentación de calidad.

Entre las bebidas destacan un champán, un vino blanco y un vino tinto, habituales en este tipo de packs y cuyo precio en comercios minoristas suele oscilar entre los 6 y los 12 euros por botella.

A ellos se suma un aceite de oliva virgen extra, con un formato presente en ediciones especiales cuyo valor ronda los 8 a 15 euros.

La parte más sustanciosa del lote llega con las conservas, uno de los elementos más celebrados del vídeo. Rocío muestra unas setas en conserva listas para consumir, mejillones de las Rías Baixas y sardinas en aceite de oliva, productos que en tiendas gourmet pueden situarse entre los 3,50 y los 7 euros.

Asimismo, no falta tampoco un preparado de pollo, destinado a croquetas o guisos, un clásico de los lotes navideños más completos.

En el apartado de embutidos, la empleada se detiene con especial entusiasmo al sacar un dúo de chorizo y salchichón de bellota, que califica de "no tiene precio".

En el mercado, estos productos suelen superar los 18–25 euros por pack, dependiendo de su procedencia. También aparece un queso de mezcla, una pieza de medio kilo aproximado valorada entre 7 y 10 euros.

El lote navideño de Inditex no escatima en dulces tradicionales. Rocío muestra varios polvorones artesanos, diferentes turrones y unos bombones de pistacho, ahora muy populares en repostería gourmet.

Otro de los productos estrella, que la empleada destaca con humor, son las clásicas moscovitas, las famosas pastas asturianas elaboradas con avellana y chocolate, cuyo precio en tienda ronda los 12–14 euros. A estos se añaden unas galletas de nata en un envase especialmente llamativo.

Entre los productos adicionales aparecen también hummus, paté para acompañar, y un frasco de nueces, que Rocío menciona repetidamente al final del vídeo con tono divertido mientras observa la mesa absolutamente repleta.