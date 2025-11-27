Triunfa en Primark la chaqueta más elegante y versátil del otoño: disponible por solo 22 euros y en dos colores

Las claves nuevo Generado con IA Primark lanza una chaqueta de punto elegante y versátil para otoño-invierno, disponible en dos colores por solo 22 euros. La prenda destaca por su corte recto, escote de pico y bolsillos de parche, lo que la hace cómoda y fácil de combinar tanto en looks informales como más elaborados. Confeccionada en tejido mixto de poliéster, acrílico, lana y elastano, la chaqueta ofrece suavidad, elasticidad y durabilidad, además de ser fácil de cuidar. Está disponible en tallas que van desde la 32 hasta la 54, lo que facilita su adaptación a diferentes cuerpos y estilos.

No cabe duda que esta temporada hay una clara prenda ganadora en cuanto a estilo, comodidad y versatilidad; y sin lugar a dudas, estamos hablando de las chaquetas de punto. De hecho, son muchas las firmas de moda que se han sumado a la tendencia con la venta de este tipo de piezas en todo tipo de colores y cortes.

Un claro ejemplo de ello es Primark, la superficie irlandesa que recientemente ha incorporado a su catálogo un modelo que resume a la perfección lo que buscamos en otoño‑invierno: comodidad, diseño limpio y un precio asequible.

Concretamente, estamos hablando de la chaqueta de punto con bolsillo de parche; una prenda que puede convertirse en una de las grandes aliadas de tu fondo de armario.

Chaqueta de punto. Ref# 991147570622

La chaqueta presenta un corte recto con ajuste regular y un escote en forma de cuello de pico. Las mangas son largas y la confección incluye bolsillos de parche visibles, lo que le da un aire desenfadado y práctico a la vez.

Este estilo casual y su corte neutro la convierten en una opción versátil, ideal tanto para un look urbano informal con vaqueros o leggings, como para combinar con prendas más elaboradas durante el otoño o el invierno.

En cuanto a materiales, la prenda está confeccionada con un tejido mixto compuesto por 63 % poliéster, 24 % acrílico, 10 % lana y 3 % elastano, lo que garantiza suavidad al tacto, un poco de elasticidad para mejorar el ajuste y una sensación cómoda al llevarla puesta.

Su cuidado y mantenimiento es otro de los puntos positivos a destacar, ya que esta prenda es realmente duradera. No obstante, se recomienda lavar del revés con colores similares, planchar a baja temperatura, no usar lejía ni secadora y evitar la limpieza en seco.

Chaqueta de punto. Ref# 991147570528

Respecto al tallaje y la disponibilidad, esta chaqueta se encuentra en la web de Primark bajo la referencia 991147570528 y está disponible en varias tallas, que abarcan desde la 32 hasta la 54.

En un momento en que las prendas de punto, jerséis, cárdigan, han ganado protagonismo, esta chaqueta de Primark responde muy bien a las demandas actuales: diseño discreto, corte limpio, bolsillos funcionales y facilidad para combinar con otras piezas.

Además, su precio competitivo de tan solo 22 euros, la hace atractiva para quienes buscan renovar su armario sin gastar demasiado.