Carrefour vende el zapatero más barato y versátil: disponible por solo 2,99 euros y con capacidad para hasta 11 pares

Se trata de un estante con estructura metálica y 2 baldas que combina practicidad, sencillez y una estructura resistente.

Las claves nuevo Generado con IA Carrefour lanza un zapatero metálico extensible de dos baldas por solo 2,99 euros, con capacidad para hasta 11-12 pares de zapatos. El zapatero destaca por su robustez y estabilidad gracias a su fabricación en hierro, además de ser ligero y fácil de mover en el hogar. Sus dimensiones regulables (62–119 cm de ancho) permiten adaptarlo a distintos espacios, desde entradas pequeñas hasta dormitorios. Incluye tapones protectores para evitar daños en el suelo y es una opción asequible para quienes buscan organizar el calzado sin gastar mucho.

Mantener el orden y la limpieza es un reto diario bastante complejo y por eso, contar con soluciones prácticas y asequibles puede marcar una gran diferencia.

En esta línea, Carrefour ha incorporado a su catálogo un zapatero metálico de dos baldas que destaca por su relación calidad-precio. Se trata del modelo Carrefour Home, un diseño extensible capaz de adaptarse a distintos espacios del hogar.

Pero eso no es todo, fabricado en hierro, el zapatero ofrece gran robustez y estabilidad. Su ligereza relativa permite moverlo con facilidad dentro del hogar, lo que lo convierte en un mueble especialmente versátil para el uso diario.

Con unas dimensiones de 62–119 cm de ancho (regulable), 23 cm de fondo y 35 cm de alto, se adapta a diferentes espacios, desde entradas pequeñas hasta dormitorios.

Zapateo metálico 2 baldas.

Además, otro aspecto que no podemos dejar pasar es su precio de tan solo 2,99 euros, situándolo entre las opciones más competitivas del mercado para quienes buscan ordenar su hogar sin invertir demasiado.

Este modelo destaca además por su capacidad: puede albergar entre 11 y 12 pares de zapatos, dependiendo del tamaño, y cuenta con tapones protectores en las patas para evitar daños en el suelo.

Su peso, cercano a los 5 kg, lo convierte en un accesorio estable y duradero, ideal para hogares donde se acumulan muchos pares de zapatillas o calzado de uso diario.