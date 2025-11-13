Acaba de llegar a Mercadona la novedad más esperada de la temporada: el lote corporal de 4 productos por solo 8 euros

Si hay algo que Mercadona sabe hacer muy bien es crear expectación con cada lanzamiento de su sección de perfumería. Y esta vez no ha sido diferente.

En plena temporada de otoño, cuando el cuerpo pide mimos y aromas cálidos, la cadena valenciana ha sorprendido con una de las novedades más deseadas del año: el lote corporal Murumuru, un neceser con cuatro productos por solo 8 euros.

Pero lo mejor de todo es que tiene un precio tentador que ya está causando sensación en redes sociales gracias a la reseña de Carla Vilar, quien no ha dudado en compartir su opinión entusiasta con sus seguidores.

Lote corporal mujer Deliplus Murumuru.

"Corred a Mercadona porque han traído este lote Murumuru por solo 8 euros. Ya solo el neceser me flipa", dice la creadora al inicio de su vídeo.

Y no es para menos: el pack incluye cuatro productos inspirados en la línea Murumuru, una gama que se ha ganado un hueco en los tocadores por su textura cremosa, su perfume a caramelo salado y su parecido con la popular fragancia n.º 71 de Sol de Janeiro.

"Huele espectacular, cunde muchísimo y me está enamorando", asegura Carla mientras muestra cada uno de los artículos.

El lote Murumuru viene presentado en un neceser transparente, ideal para viajar o para guardar productos de cuidado diario, y contiene cuatro productos corporales de la línea.

Carla los ordena "de lo menos interesante a lo más top", aunque reconoce que todos huelen igual de bien.

El primero es un rolón de glitter, un producto tipo desodorante con pequeñas partículas brillantes que, según comenta, puede ser más útil en verano: "Deja unas mini purpurinas y huele increíble".

Aunque confiesa que habría preferido encontrar el body spray de la gama en su lugar, lo cierto es que el brillo sutil y el aroma goloso lo convierten en un detalle curioso.

En el top 3 entra la crema de manos, de rápida absorción y con el mismo perfume adictivo que caracteriza a la colección. "Huele igual que toda la línea", confirma.

Le sigue el gel de ducha, que se ha ganado un puesto destacado por su textura suave y su capacidad para perfumar la piel incluso después del baño: "Increíble. Estoy in love. Y eso que no me gustaban los olores dulces, pero este me flipa".

Por último, el producto que se lleva la medalla de oro según Carla, es el body milk, una versión más ligera que la manteca corporal original, perfecta para el día a día: "Es mucho más suave, pero huele igual de bien. A mí el olor me dura bastante rato en el cuerpo".

Además del contenido, la influencer destaca lo funcional del neceser transparente. "Me encanta esto para viajar, va genial porque si coges un avión tienes que llevar las cosas en un estuche transparente", explica.

También lo recomienda para organizar maquillaje o productos de skincare, destacando su diseño limpio y su practicidad.

Por solo 8 euros, este lote se convierte en una opción ideal tanto para regalar como para darse un capricho. Combina cuatro básicos de cuidado corporal, un aroma dulce y reconfortante, y un packaging reutilizable que suma puntos de sostenibilidad.