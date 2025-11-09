Aterriza en Aldi el calendario de adviento más especial de la temporada: 24 piezas de salami por solo 2,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Aldi lanza un calendario de Adviento de salami, compuesto por 24 mini-salamis, disponible desde el 8 de noviembre por solo 2,99 euros la unidad. El producto tiene un diseño que fusiona la tradición alemana de los calendarios de Adviento con un toque gastronómico y humorístico. El calendario es una edición limitada con un contenido total de 42,5 gramos, siendo más un objeto curioso que una fuente significativa de fiambre. Aldi continúa reforzando su catálogo navideño con productos originales y asequibles, como las zapatillas softshell de la marca Crane a 17,99 euros.

En un giro inesperado, pero perfectamente acorde con el espíritu festivo gastronómico, Aldi ha desatado la locura con uno de sus artículos más sorprendentes de la temporada.

Concretamente, estamos hablando del calendario de Adviento de salami, disponible en Aldi desde el pasado 8 de noviembre.

Con un coste de tan solo 2,99 euros por unidad (42,50 g, precio por kg = 70,35 euros) y edición limitada, esta pieza fusiona la tradición alemana de los calendarios de Adviento con un guiño al buen comer.

Calendario de Adviento de salami.

El diseño consiste en una pequeña caja que alberga 24 mini-salamis, uno para cada día hasta la Nochebuena, invitando a convertir la cuenta atrás navideña en un ritual sabroso.

Es un producto que apela al espíritu festivo, al humor y al buen gusto de quienes prefieren compartir momentos alimenticios más que solo decorativos.

No obstante, deben tenerse en cuenta dos consideraciones: por un lado, el volumen de producto es reducido (42,50 g en total), lo que lo convierte más en un objeto de curiosidad que en un abastecimiento serio de fiambres.

Además, al tratarse de una oferta puntual, con disponibilidad limitada, se recomienda actuar rápido si se desea obtener una unidad.

Otras gangas

El calendario de Adviento de salami no es la única propuesta de Aldi que ha conquistado a los clientes esta temporada.

La cadena alemana continúa reforzando su catálogo con productos que combinan precio competitivo, funcionalidad y un diseño cuidado, demostrando que la calidad no tiene por qué estar reñida con la economía.

Dentro de sus ofertas recientes, destaca el lanzamiento de las zapatillas softshell de la marca Crane, un calzado versátil pensado para afrontar el día a día con comodidad y estilo.

Estas zapatillas, disponibles en tallas que van del 37 al 44, se han convertido en una de las gangas más comentadas por su tejido softshell, un material ligero y flexible que resiste la humedad y el viento, ideal tanto para paseos urbanos como para escapadas al aire libre.

Con un precio de solo 17,99 euros, las zapatillas de Aldi se consolidan como una de las mejores opciones para quienes buscan comodidad y resistencia sin gastar de más.