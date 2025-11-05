Aterriza en Mercadona el lote de colonia más especial y barato de la temporada: colonia de 100 ml + vela + farolillo por 11,00 €

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona lanza el lote "Como Tú Gold" por 11 euros, que incluye una colonia de 100 ml, una vela perfumada y un farolillo decorativo. El set pertenece a la línea anual "Como Tú", reconocida por sus fragancias inspiradas en perfumes de alta gama y diseños renovados. La fragancia destaca por su aroma floral-frutal con notas de ámbar y vainilla, ideal para otoño e invierno, y una presentación cuidada perfecta para regalo. El éxito de estos lotes suele llevar a un rápido agotamiento, especialmente en campañas previas a Navidad, por lo que conviene adquirirlo pronto.

Mercadona ha vuelto a sorprender con un lanzamiento que promete convertirse en uno de los más comentados de la temporada.

Se trata del nuevo lote de colonia "Como Tú Gold", un pack que reúne tres productos irresistibles por un precio casi simbólico: un perfume de 100 mililitros, una vela perfumada y un farolillo decorativo por solo 11 euros.

Una propuesta cuidada, asequible y con un aire de lujo que no pasa desapercibido entre los compradores habituales de la cadena.

Lote mujer Como Tú Gold.

El lote forma parte de la exitosa línea "Como Tú", una colección de fragancias femeninas que Mercadona lanza cada año con un diseño renovado y aromas inspirados en perfumes de alta gama.

En esta ocasión, el set "Gold" destaca por su carácter cálido, elegante y ligeramente dulce, ideal para los meses de otoño e invierno.

Su perfume pertenece a la familia floral-frutal con notas ambaradas y de vainilla, lo que le otorga una estela sofisticada y duradera sin resultar empalagosa.

El envase principal incluye el frasco vaporizador de 100 ml, acompañado de una vela aromática que aporta un toque acogedor al hogar y un farolillo metálico reutilizable que puede emplearse como elemento decorativo.

Este último detalle eleva el conjunto, convirtiéndolo en un regalo perfecto para cualquier ocasión, desde un cumpleaños hasta un detalle navideño, sin necesidad de gastar una gran cantidad de dinero.

Con un precio de 11 euros, el lote "Como Tú Gold" ofrece una relación calidad-precio inmejorable dentro del mercado de perfumería accesible.

Además, este lanzamiento refuerza una tendencia que la cadena valenciana lleva impulsando desde hace tiempo: la de democratizar la perfumería, ofreciendo productos cuidados en su presentación, duraderos en su aroma y con un diseño que no tiene nada que envidiar a los de firmas más exclusivas.

Eso sí, como ocurre con muchos productos estrella de Mercadona, su éxito puede jugar en contra de su disponibilidad.

Los lotes de perfumes que ofrece la cadena valenciana suelen agotarse rápidamente, especialmente en fechas próximas a la campaña navideña, por lo que conviene estar atento para hacerse con uno antes de que desaparezcan de las estanterías.