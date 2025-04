Zara Home lanza la estantería ideal para baños pequeños: compacta y parece de una marca de lujo

Hay viviendas en las que los cuartos de baño no son demasiado espaciosos, pero esto no quiere decir que no puedan estar repletos de elegancia y funcionalidad. En este tipo de estancias en las que cada centímetro es importante, es necesario buscar soluciones adecuadas que permitan mantener el orden sin perder espacio.

Ahora, de la mano de Zara Home podemos encontrar la solución ideal para que los baños pequeños y rústicos ganen espacio, todo ello gracias a una elegante estantería con ruedas que está fabricada en madera de acacia. Se trata de un mueble de diseño compacto, versátil y con líneas limpias y depuradas.

Cuando se tiene un baño pequeño, el tener que integrar determinados elementos puede llegar a generar cierta preocupación, ya que a menudo se piensa que se pierde gran parte del espacio disponible. Sin embargo, no hay que verlo de esta forma, y en su lugar conviene pensar que nos encontramos ante un perfecto aliado para que todos los productos estén en su lugar y sin provocar casos visual ni desorden.

Estantería con ruedas. Zara Home

En aquellos cuartos de baño en los que las dimensiones son reducidas, las baldas y las estanterías pueden ser de gran ayuda, y en este caso nos encontramos con un mueble con cuatro compartimentos abiertos situados a diferentes alturas. De esta forma, se trata de una distribución escalonada que facilita la organización por niveles, además de aportar un toque estético y repleto de personalidad.

En la parte superior cuenta con una tapa que permite ocultar aquello que no se desea que quede a la vista, siendo perfecto para pequeños objetos y productos de uso diario que no sean bonitos a nivel estético. Se trata de un detalle práctico que hace que sea una estantería ideal para quienes buscan equilibrio entre un atractivo visual y orden.

Más allá del propio diseño de la estantería, este mueble almacenaje ruedas de Zara Home destaca por tener unas ruedas, que permiten desplazar este mueble con facilidad de un lugar a otro, adaptándose a distintas zonas del baño en función de las necesidades de cada momento. Se trata de una solución muy práctica para baños pequeños que tiene unas dimensiones de 84 x 32 x 22 cm y que cuesta 89,95 euros.

Otros muebles para el baño de Zara Home

Además del mueble almacenaje ruedas de Zara Home, en esta firma podemos encontrar otros muebles que son muy interesantes para el cuarto de baño, consiguiendo de esta manera un espacio más acorde a las necesidades de cada familia. Algunos de ellos son los siguientes:

Mueble almacenaje acacia

Este mueble de almacenaje de madera de acacia es ideal para quienes quieren incorporar a su cuarto de baño una estantería de estilo rústico y que sea práctica para su cuarto de baño, contando con unas dimensiones de 87 x 28 x 18 cm y una gran versatilidad. Es un mueble fabricado en madera de Acacio que contiene cuatro espacios de almacenamiento a diferentes alturas y asa en la parte superior.

En lugar de moverla de un lugar a otro con ruedas, como en el caso anterior, este modelo de Zara Home posibilita moverlo directamente a mano, sujetándola por el asa si se quiere desplazar a otras zonas. Se encuentra a la venta por 79,99 euros y es un mueble perfecto para cualquier cuarto de baño.

Existe una variante con solo dos espacios de almacenamiento, con unas dimensiones de 44 x 27 x 18 cm y que cuesta 39,99 euros. En este caso, es una solución para todos aquellos que no requieren de tanto espacio para colocar objetos, y para quienes es suficiente con disponer de dos espacios para ello.

Mueble almacenaje pared

El mueble almacenaje pared de Zara Home es perfecto para aprovechar las posibilidades del almacenamiento vertical, lo que se antoja imprescindible en todos aquellos casos en los que los cuartos de baño tengan un tamaño reducido, pues se podrán aprovechar las paredes para colocar diferentes armarios que permitan cumplir con las necesidades de almacenamiento.

Es un mueble para colgar en la pared que está hecho en madera de Acacio y cristal templado estriado, contando con unas dimensiones de 60 x 35 x 14 cm, siendo perfecto para poder guardar en tres baldas diferentes los objetos y productos habituales del cuarto de baño. Su puerta con vidrio translúcido permite visualizar los objetos de su interior, pero con un buen acabado final.

Mueble almacenaje ratán

Si quieres darle a tu cuarto de baño un estilo elegante a la par que rústico, tienes que tener muy en cuenta el mueble almacenaje ratán de Zara Home, fabricado en ratán trenzado y con un total de tres compartimentos a diferentes alturas para que puedas almacenar en su interior todos los productos y utensilios que necesites, haciendo que estos no estén a la vista y mejorando así la estética de esta estancia del hogar.

Con unas dimensiones de 89 x 25 x 28 cm, se convierte en un mueble más que interesante por todo lo que puede aportar a nivel estético, pero también en el terreno funcional, pues se trata de una solución perfecta para guardar en su interior todo tipo de objetos de una manera cómoda.

De esta forma, en Zara Home se ofrece un catálogo muy interesante de productos para el hogar, muchos de ellos a precios ajustados, sobre todo si se aprovechan sus Special Prices.