La locura en Zara Home con su nueva vajilla de porcelana más completa: siete piezas diferentes por 5,99 euros

Si te avergüenzas de la vajilla que tienes en casa, es hora de un cambio. Como todos sabemos, una vajilla debe ser funcional, elegante y, cómo no, económica. Estos artículos, además de aportarle vida a la mesa, hacen que disfrutemos más de la comida, y es que como se suele decir, se come primero por los ojos. Por esta razón, contar con una vajilla atractiva a la vista es imprescindible y no hay mejor lugar para comprarla que en Zara Home.

El inicio de una nueva temporada es siempre un buen pretexto para renovar nuestro hogar y no hay nada como empezar con un cambio de vajilla. En esta ocasión, el gigante de decoración de Inditex ha debutado con una vajilla de porcelana. Tiene un diseño de ondas que hará tus comidas más atractivas.

La colección está formada por siete tipos de vajilla y los precios pueden ir desde los 5,99 euros a los 17,99 euros por artículo: un plato llano por 7,99 euros; un plato hondo por 6,99 euros; un plato de postre por 6,99 euros; un bol por 5,99; una taza con plato por 6,99; una ensaladera por 17,99; y una fuente por 15,99 euros.

Vajilla porcelana ondas. Zara Home

En cuanto a los cuidados, son fáciles de mantener y la mayoría de las piezas son aptas tanto para el lavavajillas como para el microondas. Por precaución, la marca recomienda lavar platos de gran tamaño o piezas más delicadas a mano.

Asimismo, se aconseja colocar una toalla de papel o servilleta entre cada pieza al almacenar para evitar los arañazos y marcas de desgaste. Este es el momento ideal para hacerte con esta vajilla minimalista, pero a la vez moderna. Puedes hacerlo a través de la página web de Zara Home o ir a tu tienda más cercana.