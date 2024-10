El nuevo bolso bandolera de Primark inspirado en una marca de lujo americana: cuesta 14 euros

Los complementos son la esencia de cualquier atuendo. No importa lo poco inspirados que estemos o los colores que elijamos, vestir con estilo, incluso en los peores días, es solo cuestión de saber combinar con acierto diferentes accesorios como cinturones, anillos, pendientes y por supuesto, bolsos.

Desde que existe la moda, los bolsos han sido el accesorio primordial. No solo tienen un componente práctico que nos permite llevar todos nuestros imprescindibles, sino que aportan una esencia especial a todos nuestros looks y podemos adaptarlos a cualquiera de nuestros días, desde los más elegantes hasta aquellos que no tenemos ganas de vestirnos.

Su versatilidad se debe no solo a la cantidad de formas y colores que tenemos a disposición, sino también en la accesibilidad que tienen estos accesorios en el mercado. No tenemos que gastarnos una millonada para encontrar el perfecto, y mucho menos, si sabemos de la existencia de firmas como Primark.

El nuevo bolso de Primark por 14 euros

Hace años que la cadena irlandesa de ropas conquista a millones de personas, especialmente aquellas que buscan los precios más bajos. Sin embargo, en los últimos meses, Primark parece haber apostado por otro tipo de estilo, mucho más elegante y cuidado, que se puede igualar con otro tipo de firmas de un coste más alto.

Prueba de ello son las nuevas colecciones, como de Rita Ora, que cuenta con joyas a muy bajo precio y también, accesorios como sus bolsos. En este caso vamos a hablar de la bandolera de piel sintética con efecto de cocodrilo, que por solo 14 euros ha conquistado a decenas de influencers.

El modelo de piel sintética (con referencia 991115958616) está disponible en dos colores, marrón y negro, siendo el primero de ellos una opción perfecta para esta temporada de otoño. Un color que resulta igual de elegante que tonos clásicos como el beige o el negro, pero tiene la potencia necesaria para elevar y darle sofisticación.

Tiene un tipo de tirante corto que se ajusta al hombro y a pesar de no contar con una cadena más larga, cuenta con la posibilidad de cambiarla por otra que escojamos o tengamos por casa si preferimos que el bolso nos llegue hasta la cintura.

Bolso de Primark. Istock.

El cierre es giratorio y de color dorado, una opción que sienta como anillo al dedo en cualquiera de los dos colores. En cuanto al tamaño, tiene una amplia capacidad y funcionalidad, que nos permite llevar todos los imprescindibles del día a día sin renunciar al estilo.

El diseño de efecto cocodrilo es uno de los mayores aciertos para la firma irlandesa, que consigue otorgarle una personalidad y una diferenciación del resto, sin llegar a ser extremo o a eliminar la elegancia.

Los bolsos de Primark no solo nos hacen lucir estupendas, sino que también ofrecen una excelente relación calidad-precio, convirtiéndose en la opción ideal para quienes buscan ir a la moda sin gastar de más.

En el caso de que el color y estilo nos guste, pero la forma no sea nuestra favorita, Primark ha sacado también una bandolera de la misma colección (con referencia 991106779612). En este caso, si tiene un tirante ajustable, por lo que podemos decidir la altura de la misma.

Ambos colores y ambos modelos son increíblemente versátiles, por lo que podemos combinarlas con tantos tonos como nos guste, desde los más oscuros hasta los más claros.