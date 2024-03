La drástica decisión de Mercadona: retira uno de sus productos estrella cuando costaba 3,60 €

No hay dudas de que Mercadona es uno de los supermercados que más éxito tienen en nuestro país. Sin embargo, si hay algo que no le gusta a los consumidores es que retiren su producto favorito sin previo aviso y sin motivo aparente. No es la primera vez que esto ocurre, pero algunos productos duelen más que otros. En X (antes Twitter), varios usuarios han criticado a Mercadona tras darse cuenta de que una de sus famosas pizzas había desaparecido de las estanterías del supermercado.

Se trata de la pizza serrana de la marca Hacendado, uno de los productos estrella de Mercadona. Su ingrediente principal, el jamón ibérico, le daba el toque clave para posicionarse entre las grandes favoritas de los consumidores que costaba 3,60 euros. El artículo llegó a las tiendas hace unos años con el objetivo de convertirse en uno de los grandes favoritos de los clientes; y así fue. Se trata de uno de los productos que más llamó la atención y que lo convirtió en la opción perfecta para los amantes de las pizzas.

Los más fieles a la cadena de supermercados y que eran devotos de este artículo se han enterado de la noticia a través de sus redes sociales. En los últimos días, muchos de estos consumidores se habían quejado de que era prácticamente imposible encontrar este producto en los establecimientos. Y ante esta situación, la entidad de valenciana ha querido aclarar lo ocurrido al responder a una persona que se había interesado por la situación del artículo.

¡Hola! 👋 Sentimos informarte que ya no la tenemos en nuestro surtido ☹️ En su lugar, puedes disponer de la pizza serrana tradicional Hacendado. ¡Un saludo y feliz tarde! — Mercadona (@Mercadona) February 25, 2024

"¿Habéis retirado la pizza serrana? Hace días que no la encuentro y online tampoco la veo", preguntaba una clienta a través de su cuenta de Twitter. Ante este comentario, Mercadona ha querido informar de lo sucedido con el producto a todos sus clientes y ha confirmado la mala noticia: nunca más estará disponible en sus tiendas.

No obstante, la cadena de supermercados ha querido mostrar otra opción parecida para aquellos huérfanos de este producto. "En su lugar, puedes disponer de la pizza serrana tradicional Hacendado. ¡Un saludo y feliz tarde!", añadían a través de la cuenta personal de Mercadona.

No es la única usuaria que ha expresado su malestar a través de las redes sociales. A esta, se ha sumado otro internauta, que ha afirmado que deben volver a vender la pizza serrana lo antes posible. "Tenéis que volver a venderla. No entiendo como la podéis quitar", ha declarado.

Pese al enfado, Mercadona no ha vuelto a poner a la venta estas pizzas en sus supermercados. Por el momento, lo que sí han hecho es tomar nota del interés de los consumidores en volver a tener disponibles este producto, y aseguran desde su perfil de Twitter que "lo tendrán en cuenta".

Hasta ahora, la cadena de supermercados no ha explicado todavía el motivo por el que ha retirado esta pizza tan popular. Desde Mercadona únicamente se han limitado a anunciar que ya no estará disponible en sus tiendas. Una noticia que sus seguidores han lamentado.

En las últimas semanas, no ha sido lo único que Mercadona ha retirado de sus tiendas. La cadena de supermercados que lidera el empresario Juan Roig también ha quitado de sus establecimientos otros artículos como, por ejemplo, champú fortificante.