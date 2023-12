La lista de los alimentos típicos de Navidad que más bajan de precio durante estas fechas

Como cada año en estas fechas, son muchas las cadenas de supermercados que ya están preparando su catálogo con diferentes artículos para esta Navidad. En este sentido no solo hablamos de regalos, juguetes o ropa elegante y abrigada, las grandes superficies también han comenzado a ofrecer los alimentos típicos para estas celebraciones. Y como es obvio, muchos consumidores ya están comparando ofertas y promociones de las diferentes tiendas para conseguir el mejor precio, ya que no es de extrañar que muchos alimentos se encarezcan debido a su alta demanda estas semanas. No obstante, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el polo opuesto también encontramos alimentos típicos que su coste se ve disminuido.

En general, los precios de la cesta de Navidad están, actualmente, un 1,6% por encima de los registrados el año pasado. En concreto, frente a finales de noviembre, ha subido el precio de nueve productos de la cesta, frente a cinco que bajan y dos que lo mantienen.

La ley de la oferta y la demanda marca los precios en los días previos a las fiestas de Navidad. Por ello, algunos pescados son los alimentos que más suben su precio en la recta final, con incrementos de hasta el 21%. De hecho, tal y como corrobora la OCU, los percebes gallegos son el producto que más sube (+21%), seguidos por almejas y merluza (+20%), ostras (+9%), lubina (+7%), jamón ibérico de cebo (+3%), besugo y cordero lechal (+2%) y el redondo de ternera, que se incrementa un 1%. Por su parte, los langostinos y la pularda mantienen el precio que tenían a finales de noviembre.

Imagen de archivo de una cena navideña.

En el otro lado de la balanza, la piña y la col lombarda (-6%) son los que registran la mayor rebaja, lo que los convierte en un postre y un ingrediente a tener en cuenta a la hora de elaborar los platos de Navidad. Asimismo, otros alimentos que también se pueden encontrar en esta lista son las angulas (-3%), que mantienen "su precio prohibitivo", la granada (-2%) y el pavo (-1%).

Cabe recordar que muchos productos que componen los menús de las cenas típicas de Navidad están en 2023 en máximos históricos y muy cerca de ellos. Ante este panorama, la organización recomienda llevar a cabo una buena planificación, adelantar las compras, aprovechar las ofertas o sustituir los productos más caros por otros más asequibles para evitar las típicas subidas de precios en las próximas semanas.

