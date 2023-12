Así es la nueva cadena de McDonald's que se aleja de las hamburguesas y cambia radicalmente

En un movimiento que busca transformar el panorama de la marca, McDonald's está a punto de lanzar un nuevo concepto, CosMc's, que aparta su enfoque de las tradicionales hamburguesas para sumergirse de lleno en el mundo de las bebidas y los aperitivos. La estrategia parece ser una respuesta estratégica a la caída de ventas que la cadena experimenta después de las 15.00 horas. Su movimiento afectaría principalmente a la gigante del café, Starbucks.

CosMc's, inspirado en un tema nostálgico y guiado por un menú de bebidas atrevidas y dulces, está listo para hacer su debut en Bolingbrook, Illinois, con planes de abrir hasta diez ubicaciones piloto en las áreas metropolitanas de Dallas-Fort Worth y San Antonio para finales de 2024.

"Nuestro universo crece esta semana a medida que McDonald's comienza a probar CosMc's, un nuevo concepto de bebida de formato pequeño de McDonald's, ha asegurado McDonald's. Por ahora se desconoce cuando llegarán estos restaurantes a España, donde la cadena está muy bien posicionada y establecida.

El menú presenta opciones como una sándwich con queso picante, otro con aguacate cremoso, pretzel con salsas o una variedad bollos con cremas dentro. Clásicos de McDonald's, como McFlurrys y Egg McMuffins, también harán su aparición. Sin embargo, el punto destacado es la selección de bebidas, con combinaciones de sabores audaces e inesperadas como Sour Cherry Energy Slush, Tropical Spiceade y S'mores Cold Brew. Es por eso que los desayunos y meriendas serán los principales objetivos.

CosMc's parece posicionarse como un competidor directo de cadenas populares centradas en bebidas como Starbucks y Dunkin'. Con un enfoque en bebidas frías y opciones personalizables, McDonald's busca aprovechar el negocio multimillonario de las bebidas frías que ha demostrado ser exitoso para Starbucks.

Aprovechando la nostalgia

El nuevo concepto también introduce una experiencia de autoservicio con una integración digital que permite a los clientes explorar y personalizar fácilmente sus pedidos. El tema único de CosMc's, inspirado en un personaje de McDonaldland a finales de los años 80, añade un elemento de nostalgia a la experiencia.

La nueva aventura en la que se embarca McDonald's forma parte de una estrategia más amplia para expandir su menú y horarios de atención. La empresa planea evaluar el rendimiento de CosMc's durante al menos un año antes de decidir su posible expansión.

Las entregas a domicilio han afectado sustancialmente a la compañía, que se ha visto obligada a reinventarse. Pese a ello, no quieren enfocarse sólo en las entregas con autoservicio y CosMc's contará con restaurantes tradicionales en los que se sirva en la mesa. "No todo el mundo quiere comida a domicilio, a veces la gente quiere ir al restaurante con su familia", defiende en una entrevista a The Associated Press Chris Kempczinski, el presidente y CEO de McDonald's.

En palabras suyas, "se trata de una categoría de 100.000 millones de dólares que crece más rápido que el resto y con márgenes superiores. Y es un espacio que creemos que tenemos derecho a conquistar".

Además de este nuevo concepto, McDonald's anunció planes para abrir 900 nuevos establecimientos en Estados Unidos y 1.900 en mercados internacionales, como parte de su estrategia de crecimiento continuo.

