El nuevo jersey de 'ochos' de Zara que es tan calentito como una chaqueta: cuesta 15,99 €

El frío ha llegado y todo apunta a que ha venido para quedarse para unos cuantos meses. Por ello, resulta imprescindible renovar el armario y adquirir nuevas chaquetas para afrontar estas temperaturas de la mejor manera. Por eso, Zara tiene en su colección diferentes prendas de entretiempo que puedes llevar en tu día a día y con los que, sin duda, sorprenderás a tus amigos y familiares. Esta semana la cadena perteneciente a Inditex, debuta con este jersey de punto de ochos tirado de precio.

Se trata de un jersey en color negro confeccionado en un tejido muy suave de punto con patrón clásico y un diseño que nunca pasa de moda. Además, está diseñado con un cuello redondo y mangas por debajo del codo que dejan entrever que Zara ha apostado por la elegancia y no sólo por la calidad del material. Pero eso no es lo mejor de todo, y es que, tan solo cuesta 15,99 euros.

Estos jerséis son de lo más versátiles, ya que pueden solucionar cualquier conjunto, desde un look más sencillo con unos vaqueros hasta una falda con tacones. La cadena ofrece este básico en las tallas S, M y L. Sin embargo, si estás pensando en hacerte con uno de ellos no te relajes ya que van quedando muy pocas unidades. No obstante, desde la cadena informan de que esta prenda talla más grande de lo habitual.

Jersey punto. Zara.

La verdad es que no hay lugar a dudas de que con esta pieza rebajada casi a la mitad, pasarás a ser la envidia de todas. Esta es la oportunidad de oro para renovar aquella ropa vieja y anticuada que lleva años y años en el fondo de armario. Seguro que una vez que compres este jersey pasa a ser un esencial de tus outfits del día a día.

Este tipo de prendas se han convertido rápidamente en un elemento invernal imprescindible en cualquier armario, sobre todo gracias al atractivo que supone su estética artesanal de tejido a mano y a la forma especial.

Sigue los temas que te interesan