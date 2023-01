Lidl tira la casa por la ventana con su nuevo espejo rebajado un 50%: cuesta 9,99 euros

¿Siempre has soñado con tener un lugar apropiado para maquillarte, arreglarte y retocarte? ¿Te falta espacio y no dispones de luz suficiente? No pasa nada, ese es un problema que ocurre en muchas casas. Por eso, Lidl viene para ayudarnos en nuestro día a día con este espejo de maquillaje, disponible por tan solo 9,99 euros.

Este complemento se trata de un imprescindible es todo hogar, es una de esas piezas que necesitamos nada más verla. Es un espejo con 17 cm de diámetro con pedrería decorativa en un lado. Además, simplemente girándolo, se podrá disfrutar de una visión ampliada x5.

Aparte de la elegancia, la funcionalidad y las buenas vibraciones que genera, nos ahorramos un poco, ya que anteriormente estaba por 17,95 euros es decir ahora tiene una rebaja de ocho euros. La verdad es que se trata de una ganga en toda regla.

Ridder espejo.

Gracias a su diseño y sus medidas de 18,5 x 12 x 30 centímetros aproximadamente, se puede adaptar fácilmente a cualquier rincón de la casa, sin importar si es en el baño, en el dormitorio o incluso en el recibidor. Además, almacenarlo o transportarlo no será un problema.

Se acabó eso de ir mal maquillada o sin arreglar, con este espejo conseguirás resultados muy detallados y precisos. Lo mejor de todo es que de momento tiene disponibilidad total, con lo que te llegará en tiempo récord, entre el viernes día 6 hasta el martes 10.

También te puede interesar...

-La fiebre por los jerséis de Lidl estilo noruego que se adaptan a tu cuerpo: en tres modelos por 11,99 €

-El ingenioso nuevo mantel de Alcampo: impermeable, repele las manchas y cuesta 9,98 euros

-La fiebre por el puf de Lidl entre los más vendidos: un asiento en tres colores y por 27,99 euros

Sigue los temas que te interesan