Marie Kondo estaría orgullosa de Lidl: la locura por sus ingeniosas cestas de almacenaje por 11,99 €

A veces parece complicado mantener la casa ordenada y limpia, y el principal problema es que en muchas ocasiones no disponemos de almacenaje suficiente para tener cada cosa en su sitio. Por eso, Lidl ha venido a ponernos la vida un poco más sencilla con ese set de cestas de diferentes tamaños por menos de 12 euros. Este lanzamiento se une a los últimos productos presentados por la cadena de supermercados como el repetidor de Xiaomi y el calefactor cerámico.

Cuando el espacio de la casa es muy escaso toca ponerse ingenioso y colocar diferentes productos de almacenamiento como cestas, cajas y organizadores. Por eso, Lidl nos trae esta propuesta para guardar todo tipo de artículos de distinto tamaño.

Este set, que está fabricado en plástico y poliéster, incluye tres cajas de 20 x 14 x 11 cm / 22 x 16 x 14 cm / 35 x 25 x 15 centímetros. Además, tienen una capacidad de 2,2 L / 3,6 L / 10,3 L respectivamente. Recuerda, si quieres mantener una casa ordenada este debe ser un imprescindible, así que no lo dejes pasar que vuelan.

Set de cestas de almacenaje.

Desde la propia cadena recomiendan seguir las siguientes recomendaciones para que no se estropee y te dure muchos inviernos. Es aconsejable no lavar a máquina, no secar, no echar blanqueador y no planchar.

Sin duda, este producto, por los resultados que ofrece y por el increíble precio que tiene, no puede faltar en nuestras casas.

