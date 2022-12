El último chollo de Lidl es un gadget de Xiaomi para amplificar la señal WiFi en tu casa por 13 euros

Si algo sabe hacer Lidl en España es ofrecer todo tipo de gadgets útiles para el hogar a precios irrisorios. No hay más que pasarse por el catálogo de la cadena de supermercados para encontrar un amplio surtido de dispositivos que harán del día a día algo más fácil. Si tienes problemas para que el WiFi de tu casa llegue más lejos y no quieres gastar los cientos de euros que cuesta un sistema de WiFi en malla, este extensor de Xiaomi es la solución.

Un extensor que ya hemos visto en Lidl en anteriores ocasiones, y que sirve básicamente para aumentar el alcance de tu señal WiFi. Y si hablamos de Lidl y encima le añadimos el hecho de que es un aparato Xiaomi, es seguro que el precio será absurdamente bajo. Y así es: 12,99 euros en la tienda online de Lidl, con una pequeña rebaja respecto a los 14,99 euros que cuesta usualmente.

Es un dispositivo tremendamente sencillo que se conecta a la red 2GHz de tu router para llevar dicha conexión a otros lugares de la casa. Todo ello sin perder velocidad de Internet y además con soporte para hasta 16 dispositivos a la vez.

El repetidor de Xiaomi

Este repetidor es increíblemente simple; está hecho en plástico, funciona conectado a la corriente (no tiene batería de ningún tipo) y pesa apenas 200 gramos. Tiene dos antenas regulables en la parte superior y un pequeño LED, así como un agujerito en la parte inferior para clavar un pincho y así restablecer el dispositivo en caso de que sea necesario.

El repetidor se configura mediante la aplicación de Xiaomi Home y se conecta a la red más extensa de tu WiFi. No necesita ningún tipo de cable, por lo que es necesario que lo conectes lo más cerca posible de tu router pero a una distancia que le permita abarcar más terreno en la casa.

Repetidor WiFI. Lidl Omicrono

Admite hasta 300 Mbps de velocidad, por lo que si tienes una conexión a Internet que tenga una mayor tasa que esa, perderás un poco de rendimiento en la red. No obstante, 300 Mbps para un extensor están muy bien y si no superas dicha velocidad, no perderás en absoluto ni velocidad de subida ni de bajada a la hora de usar tu smartphone o tablet.

Y es que el repetidor WiFi de Xiaomi admite todo tipo de aparatos, ya que en esencia es poner una señal WiFi adicional. Puedes conectar ordenadores, tabletas, portátiles e incluso consolas o televisores. Simplemente tienes que conectarlos a la red de televisión de tu casa, y ya está.

Es un producto estrella, por lo que tienes que darte prisa en hacerte con este repetidor antes de que se agote, máxime con el precio que tiene. Te llevas a casa un repetidor que cuenta con la garantía de calidad ya habitual en los aparatos de Xiaomi.

