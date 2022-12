La fiebre por el exprimidor eléctrico de Lidl para hacer zumo que cuesta 13 euros

¿Qué hay mejor que empezar el día con un buen zumo casero? ¿Cuántas veces te has quedado con las ganas por no disponer de exprimidor? O lo que es peor, ¿cuántas veces la pereza ha sido la excusa perfecta para no preparar zumo? Por ello, Lidl ha venido a ponérnoslo fácil con su nuevo exprimidor por tan solo 12,99 euros. Este lanzamiento se une a los últimos productos presentados por la cadena de supermercados como el repetidor de Xiaomi y el calefactor cerámico.

La principal cualidad de esta novedad es su relación precio-calidad, ya que por este increíble precio podrás preparar el zumo sin mover un solo dedo. Al ser eléctrico, con una potencia de 25 W, basta con conectarlo a la corriente, colocar la fruta en el cono y presionar el botón para que el aparato comience a funcionar.

La realidad es que hay objetos que nunca pasan de moda, aunque sí que se modernizan, y este es uno de esos casos. Es el producto por excelencia con el que se han hecho muchas familias para preparar los zumos.

Exprimidor eléctrico Lidl.

Además de disponer de un recipiente desmontable de 800 ml, tiene una rejilla con regulador para ajustar la cantidad de pulpa deseada y, de ese modo, filtrar las pepitas. Pero eso no lo es todo, también incluyen 2 conos para frutas de distintos tamaños.

Si eres de los que solo se hace zumo de vez en cuando no hay problema ya que su tamaño de 176,2 x 257 x 196,8 mm permite guardarlo en cualquier fondo de armario sin estorbo alguno. Y claro está, sin gota de suciedad, ya que su material de plástico y silicona facilita su limpieza, incluso en el lavavajillas.

