Los neumáticos de coche que más kilómetros duran, según la OCU: las marcas que debes comprar

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y su continua labor por analizar los mejores productos en relación calidad-precio para los consumidores, esta vez ha realizado el análisis de los neumáticos de coche que soportan más kilómetros antes de desgastarse. Pero no te equivoques: duración no es igual a calidad. Ahora lo veremos.

Por regla general, los neumáticos buenos han de cambiarse cada 40.000 o 50.000 km, a lo sumo, mientras que los peores se deben sustituir cada 10.000 km. Esto es vital desde el punto de vista de la seguridad, ya que están presentes en todos los apartados del comportamiento dinámico. El cuidado y la seguridad de tu vehículo es algo primordial, asi que, si la medida de tu automóvil es 225/40 R 18, aquí podrás consultar el comparador y la calidad que más se ajuste a tus gustos. Esto es importante, ya puede suceder que un neumático sea el mejor en la medida 185 y sin embargo no sea tan bueno en otra.

En primer lugar, según la muestra de más de 52.000 usuarios de 5 países europeos, los claros vencedores en el test de los kilómetros son los Yokohama, que aguantan 44.634 km de media. Les siguen de cerca los Michelin, 44.187 km a sus espaldas. La lista de la OCU, como ya ha hecho con otros productos seleccionando el mejor zumo o la mejor margarina del súper, cae hasta los peores, como Mabor, que no duran más de 29.408 km.

No obstante, y según las propias apreciaciones de la OCU, duración no es igual a calidad. Según sus análisis, el podio de los mejores neumáticos independientemente de las medidas, está ocupado por Continental, seguido de Dunlop y Goodyear. En cambio, los Yokohama y Michelin que tan buenos resultados han obtenido en el test de duración no pasan de una calidad media.

¿Por qué es necesario cambiar los neumáticos? Según una encuesta elaborada por la OCU, el 73% de los españoles lo hace porque están desgastados, frente a un 16% que se anticipa al desgaste y busca mejorar la seguridad, las prestaciones o el confort. Por otro lado, un 5% de las sustituciones se deben a defectos del neumático cuyos problemas no tardan en notarse en la conducción. Y, por último, un 7% de conductores los reemplazan porque sufren pinchazos.

