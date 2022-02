La nueva tarta de Mercadona que van querer comprar hasta los solteros en San Valentín

Apenas quedan unos días para celebrar el momento más romántico del año (o el más comercial), y son muchas las personas que no saben ni cómo pasarlo ni qué regalar para San Valentín. Cada pareja es un mundo, pero lo que tienen en común casi todas es la devoción por la buena gastronomía, los buenos postres. Por eso, Mercadona pone a disposición de sus clientes un auténtico manjar para disfrutar solo o en compañía: la crujiente tarta en forma de corazón por 6 euros. Qué una persona no tenga pareja no significa que no se pueda dar un buen capricho con las novedades que lanza la cadena valenciana.

Para que una celebración sea perfecta, no pueden faltar los dulces. La nueva tarta de Mercadona está deliciosa, crujiente y con el toque especial que le aporta su forma en corazón. Está rellena de nata y crema de avellana, es de la marca Hacendado y tiene un precio de 6 euros.

Es un producto de pastelería congelada, por lo que recomiendan sacarlo de la nevera dos horas antes de su consumo. Además, su gran tamaño permite compartirla con varias personas sin que nadie se quede sin su disfrute.

Tarta en forma de corazón de Mercadona

Para acompañar este nuevo producto, la cadena también ha lanzado una serie de artículos que conseguirán convertir la ocasión en una velada perfecta.

Entre ellos se encuentra el corazón de chocolate con un diseño en forma de puzzle y un sabor a chocolate con leche. Sin gluten para que lo puedan probar todas las personas y con un precio de 2,10 euros. Viene envasado en una elegante caja pequeña decorada para el gran día.

Por último, algo que no puede faltar en la mesa es un buen vino. La cadena valenciana recomienda el Vino Finca Malcriada, un blanco dulce muy fácil de beber por su bajo grado alcohólico. Indicado para acompañar quesos, ensaladas, pastas, tapas... Por un precio de 2,40 euros.

Productos para San Valentín, Mercadona

Y si la pareja quiere añadir un detalle más, los lotes de perfumería son perfectos y con precios muy bajos. Entre ellos destacan el Lote Rouge, con barra de labios, espejo y laca de uñas por 6 euros; el Lote To My Love, incluye una colonia y un gel de baño con notas amaderadas por 4 euros y el Lote Checkmate, con una colonia y un gel de baño para hombre por 4 euros.

También te puede interesar...

Cinco regalos originales para sorprender a tu novio en San Valentín por menos de 20 euros

-Mi cena en un restaurante completamente a oscuras: por qué es lo mejor que he hecho nunca

La nueva cafetera de Lidl en tres colores que está arrasando por su diseño: cuesta 12,99 euros

Sigue los temas que te interesan