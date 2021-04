Madre no hay más que una y regalar un detalle en un día tan especial como es el Día de la Madre no siempre es fácil. Todas tienen un gusto distinto y hay que tener claro si el regalo será tecnológico, un artículo de belleza, si tenemos mucho presupuesto o preferimos un pequeño detalle sentimental.

Por eso EL ESPAÑOL ha elaborado una lista con los 12 regalos -de 24 destacados por Amazon- para el Día de la Madre, que este año cae el día 2 de mayo. Los hemos analizado y situado en un rango de 0 a 50 euros, para que tengas más opciones que se ajusten a tus gustos y presupuesto.

Entre los regalos, hay de todo tipo: desde mascarillas faciales a bálsamo de tigre; pasando por cepillos, máscaras de labios y auriculares; o, si se quiere ser más innovador y a tu madre le va el deporte, unos buenos guantes de boxeo para que se quite el estrés tras llegar del trabajo. A continuación, te detallamos cuánto cuestan y cuáles son los más recomendables para que tu madre (perdón por la broma) no te quite el carnet de hijo.