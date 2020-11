Esta es la pasta de la serie 'Mujer' que puedes encontrar en Mercadona o Carrefour: los precios

No importa que cada capítulo de Mujer dure dos horas, que no parezca tener fin o que a ratos el ritmo induzca al sueño. No, todo eso no importa. La trama tiene enganchada a gran parte de la audiencia. Estas últimas semanas, con dos millones de españoles siguiéndola en prime time. La serie turca, sin duda, sigue arrasando en pantalla. Pero su influencia trasciende ya a lo meramente visual.

En este caso, muchos se han preguntado por lo que comen los personajes. ¿Qué es esa empanada? ¿Dónde se pueden comprar los tés que beben? Pues bien, más cerca de lo que piensan. Todo se puede adquirir yendo a Mercadona, Lidl, Aldi, Carrefour, Dia o Alcampo. Eso sí, a diferentes precios.

La empanada, para los menos expertos, responde al nombre de Rulo Börek y es muy sencilla de hacer. Sólo necesitas pasta filo, que se puede adquirir en cualquier supermercado, dos huevos, dos cucharadas de yogur, aceite de oliva, vinagre, carne y verduras.

Pasta filo.

¿Y cómo se hace? Muy sencillo. Se cortan por la mitad las dos hojas de pasta filo redonda y se mezcla el resto: huevos, yogur, aceite de oliva y vinagre. Eso lo mezclas con el relleno elegido –carne y verduras previamente hechas–, se enrolla todo y se mete en el horno o se cocina en la sartén a fuego lento. No hace falta más.

De todos estos, el único ingrediente que, en principio, no estaría entre los comunes es la pasta filo. Sin embargo, se puede comprar en la mayoría de los supermercados: en Mercadona y en Carrefour se puede encontrar por 1,85 euros, en El Corte Inglés por 3,49 euros y en Alcampo por 1,99 euros.

El té turco, en cambio, es más complicado de encontrar. O no, según se mire. En Amazon ofrecen una variedad enorme desde 21,99 euros (té negro Blooming Rose 200 gramos). Pero los hay también más baratos, como el té con sabor a manzana, que sale a 9,24 euros.

No es necesario mucho más. Con esto, pueden comer como Mujer. Con la esperanza, sin duda, de que su vida no alcance las cotas de dramatismo de la serie.