Cómo eliminar la suciedad de la taza del inodoro: bicarbonato de sodio, vinagre, 15 minutos de reposo y una escobilla

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LO ESENCIAL Las claves Un remedio casero para limpiar el inodoro combina agua caliente, bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Para aplicarlo, se debe espolvorear el bicarbonato, verter el vinagre y dejar reposar la efervescencia entre 15 y 20 minutos. Tras el tiempo de espera, se frota con la escobilla en las zonas afectadas y se tira de la cadena para aclarar la porcelana. Si persisten manchas difíciles de cal o sarro, se recomiendan productos antical específicos y evitar siempre mezclar vinagre con lejía.

Limpiar el inodoro es una de las tareas domésticas que más cuesta cuando aparecen manchas amarillas, restos de cal o marcas oscuras que parecen imposibles de eliminar. Aunque existen numerosos productos específicos para el baño, también hay remedios caseros que permiten mejorar el aspecto de la taza sin gastar demasiado dinero.

Uno de ellos combina tres elementos habituales en el hogar: bicarbonato de sodio, vinagre blanco y una escobilla. La cuenta de redes sociales @postres.y.algo.mas ha compartido un método para hacer frente a la suciedad acumulada en el interior del inodoro.

La propuesta consiste en aplicar estos ingredientes, dejar que actúen durante unos minutos y frotar después las zonas más afectadas para retirar los restos adheridos a la porcelana.

Bicarbonato, vinagre y reposo

El procedimiento comienza con la aplicación de agua caliente en el interior de la taza para ayudar a desprender parte de la suciedad. Es importante que no esté hirviendo, ya que un cambio brusco de temperatura podría dañar la porcelana.

A continuación, se espolvorea bicarbonato de sodio por las paredes interiores y el fondo del inodoro. Después, se vierte vinagre blanco lentamente sobre las zonas que presentan manchas. Ambos ingredientes reaccionan al entrar en contacto y generan una espuma que puede ayudar a movilizar algunos residuos superficiales.

Tal y como explica la cuenta en su publicación, el siguiente paso es dejar reposar la mezcla entre 15 y 20 minutos. Este tiempo permite que el vinagre actúe sobre determinados depósitos, aunque el resultado dependerá del tipo de suciedad y de cuánto tiempo lleve acumulada.

Una vez transcurrido ese intervalo, llega el momento de usar la escobilla. Conviene frotar con especial atención las manchas amarillentas, la línea que deja el agua y los bordes interiores, donde suelen concentrarse los restos de cal y suciedad. Finalmente, basta con tirar de la cadena para aclarar la taza y comprobar el resultado.

¿Y si siguen las manchas?

Este remedio puede resultar útil para el mantenimiento habitual, pero no garantiza eliminar las incrustaciones más resistentes. El bicarbonato y el vinagre producen efervescencia al mezclarse, aunque esa reacción no convierte la combinación en un desincrustante especialmente potente.

Si el problema es el sarro muy adherido, puede ser más eficaz recurrir a un producto antical específico para inodoros y seguir las instrucciones del fabricante. También es importante recordar una precaución: nunca se debe mezclar vinagre con lejía, ya que la combinación puede liberar gases tóxicos.

Si se necesita desinfectar la taza con lejía, hay que usarla por separado y no combinarla con otros limpiadores. Con una limpieza periódica, una escobilla y los productos adecuados para cada tipo de mancha, es posible mantener el inodoro en mejores condiciones sin recurrir siempre a soluciones agresivas.