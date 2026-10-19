Dani Güiza, 46 años, sobre sus propiedades: "Lo mejor es invertir en casas, es la mejor inversión. No te quita dinero"

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LO ESENCIAL Las claves El exfutbolista Dani Güiza revela en 'El cafelito' con Josep Pedrerol que vive de sus ahorros y del alquiler de sus propiedades inmobiliarias. Defiende que la mejor inversión es comprar casas con hipotecas que se van pagando solas gracias a las rentas mensuales de los inquilinos. Rechaza invertir en otros negocios como hostelería o bodegas por falta de conocimiento y por la seguridad del sector inmobiliario. El campeón de la Eurocopa 2008 y Pichichi de Primera División sigue jugando actualmente al fútbol semiprofesional en el Trebujena C.F.

La carrera de un futbolista profesional puede proporcionar ingresos elevados durante unos años, pero administrar ese patrimonio y garantizar la estabilidad económica después de colgar las botas es otro desafío.

Dani Güiza parece tener clara su estrategia: invertir en viviendas para obtener ingresos mediante el alquiler.

El ex delantero español ha explicado cómo gestiona parte de su dinero durante una conversación con Josep Pedrerol en El cafelito, en la que ha defendido el negocio inmobiliario frente a otras alternativas.

"Tengo bastante", reconoce cuando el periodista le pregunta por las casas que ha adquirido. Güiza confirma que los alquileres forman parte de sus fuentes de ingresos actuales.

"Vivo de eso y de lo que he ahorrado", explica, dejando claro que su patrimonio inmobiliario le permite complementar el dinero que acumuló durante su trayectoria deportiva.

La vivienda como inversión para el retiro

Durante la conversación, Pedrerol le plantea si alguna vez le han aconsejado invertir en otros negocios, como abrir un bar, una discoteca o una bodega. La respuesta del exfutbolista es directa: "Lo primero porque no sé. Y lo segundo que lo mejor es invertir en unas casas. Es la mejor inversión que hay".

Su razonamiento se basa en adquirir una vivienda, alquilarla y utilizar los ingresos mensuales para pagar la hipoteca. Güiza resume su estrategia con un ejemplo: "Pides tu hipoteca, la alquilas y te pagan. Cuando te das cuenta, han pasado 15 años y ya la tienes pagada".

El exdelantero considera que este sistema permite construir un patrimonio a largo plazo sin tener que dedicar grandes cantidades de dinero cada mes al préstamo, siempre que los ingresos del alquiler sean suficientes para cubrir las cuotas y los gastos asociados.

"El precio no baja y tampoco te quita tu dinero de encima", sostiene al defender la inversión inmobiliaria. Se trata de una visión personal del mercado, aunque la evolución de los precios no está garantizada y una vivienda también puede generar gastos, periodos sin inquilinos o reparaciones.

De campeón de Europa a propietario

Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1980, Güiza alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera en la temporada 2007-2008. Con el Mallorca marcó 27 goles en Liga y conquistó el Trofeo Pichichi, que le reconoció como máximo goleador de Primera División.

Su rendimiento le abrió las puertas de la selección española, con la que disputó la Eurocopa de 2008 y se proclamó campeón.

Ahora, casi 20 años después, Güiza sigue disfrutando del fútbol semiprofesional y amateur. Actualmente juega en el Trebujena Club de Fútbol de la Primera División Andaluza.

Su apuesta por los alquileres refleja una estrategia basada en conservar patrimonio y generar rentas recurrentes, aunque su rentabilidad depende de factores como la financiación, los impuestos, el mantenimiento y la demanda del mercado.