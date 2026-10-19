Albert Rivera no revela a quien votaría, pero asegura que no optaría por Pedro Sánchez. Espejo Público.

Albert Rivera, 46 años, sobre las elecciones: "Pedro Sánchez está agotado y esto es un fin de ciclo, quiero un cambio para España"

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LO ESENCIAL Las claves Albert Rivera considera que el crédito de Pedro Sánchez está agotado y que las próximas elecciones del 29-N suponen un fin de ciclo para el sanchismo. El exlíder de Ciudadanos aboga por un cambio político y pide concentrar el voto en partidos que puedan gobernar de forma útil y segura. Defiende la propiedad privada y el libre mercado frente a los decretos de vivienda del Gobierno, y propone construir un millón de viviendas como prioridad del nuevo Ejecutivo. Exige firmeza en la defensa de la integridad territorial en Ceuta y Melilla, junto a un mayor control de las fronteras exteriores y el combate a la corrupción.

La campaña electoral todavía no ha comenzado, pero el ambiente político en España ante las elecciones del 29-N ya va cogiendo tono. Todo apunta a que la crisis migratoria en Ceuta, la corrupción y la situación de la vivienda van a protagonizar los debates previos a los comicios.

De todas estas cuestiones ha hablado Albert Rivera, quien fuera líder de Ciudadanos durante 13 años. "No creo que sorprenda a nadie si digo que no voy a votar a Pedro Sánchez", ha expresado en el programa Espejo Público de Antena 3.

Sobre las elecciones, Rivera ha considerado que "es un fin de ciclo", que "el sanchismo llega a su fin" porque el crédito de Sánchez "está agotado". Sin embargo, el exdiputado naranja no ha revelado a quién votará el próximo 29 de noviembre. Solo ha detallado que quiere "un cambio".

Eso sí, ha matizado que "es momento de que el voto sea súper seguro y útil". En este sentido, cree que "hay que concentrar el voto en partidos que puedan gobernar".

Sobre la situación de la vivienda, la problemática que forzó la convocatoria de elecciones, Rivera hace gala de su pensamiento liberal. "Yo defiendo la propiedad privada y el libre mercado...", admite.

Incluso defiende a la ya exportavoz del PSOE, Montse Mínguez, que dimitió al conocerse las múltiples inversiones inmobiliarias de su pareja. "Lo que pido es que nos dejen en paz y que no hagan decretos contra los propietarios", expresa Rivera.

En esta línea, argumenta que los decretos de vivienda aprobados por Pedro Sánchez mediante la Diputación Permanente "asustan al pequeño propietario".

Y como solución al problema, el exparlamentario lo tiene claro: "El Gobierno que entre tiene como prioridad que España tenga un millón de viviendas".

También recalca la importancia de que las empresas creen empleo en zonas rurales: "Hay vida más allá de la M-40 o de Barcelona".

"Ceuta y Melilla van a seguir siendo España"

En cuanto a la crisis migratoria de Ceuta, Rivera destaca que tanto Ceuta como Melilla son España y que "lo van a seguir siendo". "Me gustaría que el Gobierno, sea de izquierdas o de derechas, defienda nuestra integridad territorial", expone.

"No puedes recomendar una playlist, irte de vacaciones o esconder ese hecho ante los españoles", añade en relación a las acciones de Pedro Sánchez durante el grueso de la entrada masiva de inmigrantes.

"No hay libertad entre europeos ni libertad sin fronteras dentro de Europa si no controlamos las fronteras exteriores", apunta. Finalmente, el histórico líder de Ciudadanos se ha mostrado muy crítico con la corrupción que ha azotado al PSOE en esta legislatura.

"Hay que ser muy exigente con el cambio... habrá que pedirle que construyan vivienda, que regulen la inmigración, que bajen los impuestos, y que trabajen contra la corrupción", ha concluido.