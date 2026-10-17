Tian Valez, un joven cubano que está buscando empleo en Santander tras quemarse en el sector de la hostelería. YouTube - Tian Valez.

Tian, 31 años, cubano buscando trabajo en España: "Terminé quemado de la hostelería, me dije que nunca volvería"

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LO ESENCIAL Las claves Tian Valez, un estudiante cubano de Medicina de 31 años residente en Santander, afronta dificultades económicas ante el agotamiento de sus ahorros. A pesar de haber quedado exhausto de la hostelería, reconoce que puede verse obligado a volver al sector para costear sus gastos y estudios. Para reducir gastos en su día a día, evita el transporte público y camina 50 minutos para desplazarse por la ciudad. La hostelería es el principal empleo de los extranjeros en España, representando aproximadamente 2 de cada 10 trabajadores en este sector.

Aproximadamente 2 de cada 10 trabajadores de la hostelería son personas inmigrantes, según el Ministerio de Migraciones. Y es que la restauración es el principal sector de empleo para los ciudadanos extranjeros en España.

Tian Valez, un estudiante cubano residente en Santander, es buen ejemplo de ello. "Terminé quemadísimo y me dije a mí mismo que nunca iba a volver a trabajar en la hostelería", expresa el joven de 31 años en su canal de YouTube.

Sin embargo, es posible que no le quede otra ante la falta de ahorros: "Si veo que no me surge algún trabajo, voy a verme obligado a trabajar en la hostelería, aunque sea los fines de semana".

Tian está cursando el sexto año de Medicina y compagina los estudios con las prácticas obligatorias del Médico Interno Residente (MIR). A raíz de esa carga lectiva le es complicado poder compaginar la carrera con un trabajo.

De hecho, ha tenido que rechazar algún trabajo debido a la incompatibilidad. El pasado verano aprovechó para ahorrar algo de dinero trabajando temporalmente en un centro médico en Segovia.

Pero él mismo es consciente que esos ingresos no son suficientes: "Los ahorros no son para siempre, la vida y los gastos no se pagan con la lluvia que cae del cielo". Debido a este contexto precario, el joven cubano ha tenido que hacer sacrificios económicos importantes.

"Llevo un año en Santander, en Cantabria, y todavía no tengo la tarjeta de transporte, me toca andar 50 minutos", ejemplifica en uno de sus vídeos.

Y como se suele decir, a perro flaco todo son pulgas: "Intento ahorrar y ahora me surgen cosas, cuando más prisa llevas es cuando peor salen las cosas".

Aunque no es la mejor situación posible para un estudiante extranjero, Tian no pierde la esperanza. "Me empiezo a preocupar cada vez más porque los ahorros se van acabando, pero yo confío en que va a llegar algo lo más pronto posible", concluye.

Los principales sectores de empleo para extranjeros

Además de la hostelería, las personas inmigrantes representan una gran parte de los trabajadores de la agricultura, el empleo del hogar y la construcción, tal como señalan los datos del Ministerio de Migraciones y la Encuesta de Población Activa (EPA).

En el sector del campo, casi la mitad de los empleados es de origen extranjero. En los trabajos del hogar, los inmigrantes representan cerca del 45 % de los afiliados a la Seguridad Social. En la construcción, el porcentaje es del 11 %, motivado por la falta de relevo generacional.