Gonzalo Bernardos, economista, sobre la vivienda pública: "Hay 318.000, es una vergüenza bárbara que haya tan pocas"

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LO ESENCIAL Las claves El economista Gonzalo Bernardos tilda de "vergüenza bárbara" que España solo cuente con 318.000 viviendas públicas de un total de 27,5 millones de inmuebles residenciales. Cuestiona la efectividad de bajar alquileres o expropiar fondos, advirtiendo de la falta de viabilidad económica y legal de estas medidas. Señala la baja inversión histórica en vivienda pública (0,1%-0,2% del PIB) frente a la media europea, dejando solo un 1,5%-2,5% de parque público. Destaca que la falta de un parque social traslada la presión al mercado libre, haciendo que más del 40% de los hogares destinen más del 40% de sus ingresos a la vivienda.

Desde que la situación de la vivienda en España alcanzó su punto de quiebra hace unas semanas, ha habido miles de debates circulando sobre cuál es la mejor manera de solucionar la crisis habitacional.

Una de las más escuchadas está relacionada con reducciones de alquiler, expropiación de viviendas compradas por los llamados 'fondos buitre', la prohibición de desahucios y contratos de arrendamiento indefinidos.

Así, el economista, Gonzalo Bernardos, rebatió en el programa Más Vale Tarde estas ideas cuestionando la viabilidad económica y legal de este tipo de medidas y señalando al verdadero culpable del problema: el parque público de vivienda.

El problema de la vivienda

Según el economista, uno de los grandes problemas a la hora de hablar de la vivienda en España son las "mentiras estadísticas" que llevan a una percepción errónea del problema.

Bernardos argumentó que a pesar de que los datos suelen mostrar una gran cantidad de viviendas vacías en grandes ciudades, "la gente no es tonta, en Barcelona y Madrid no está dispuesta a perder más de 15.000 euros por dejarlas vacías".

Teniendo esto en cuenta, expresó que la mayoría de estos inmuebles vacíos "están en pueblos pequeñitos que los abandonan". No obstante, esto no significa que en las ciudades no haya viviendas vacías, pero sí en un menor número que el reflejado en las estadísticas, según especificó Bernardos.

Por otro lado, sobre la idea de expropiar inmuebles, el profesor de economía hizo un pequeño inciso que muchos ignoran: "Cuando tú expropias una vivienda, tienes que pagar lo que vale". De esta manera, el economista enfatizó que antes de expropiar las viviendas, la cuestión es conseguir el dinero para ello.

Rascacielos y centro de la ciudad de Estambul, Turquía Imagen de archivo IStock

Una vez expuesto que expropiar no es una opción realmente viable, el economista argumentó que reducir los alquileres en un 50% haría que, por rentabilidad, la mayoría de propietarios decidieran vender sus inmuebles.

En este caso quedarían en alquiler las viviendas públicas: "¿Sabes cuántas viviendas públicas hay en España? 318.000 con más de 27,5 millones de parque residencial", calculó el profesor de economía, mostrando por qué esta opción también resulta inviable, agregando que "es una vergüenza bárbara que haya tan pocas viviendas para gente humilde y gente que las necesita".

Lo cierto es que en España las viviendas públicas representan entre un 1,5% y un 2,5% del total, frente a la media europea del 8%. Por esto, siguiendo la idea del economista, aunque otros países de la Unión Europea se enfrentan a situaciones en materia de vivienda similares, no resulta tan evidente.

Por ejemplo, en Países Bajos, Dinamarca y Suecia la vivienda pública no es una ayuda social para familias en riesgo de exclusión, sino una infraestructura de bienestar común que es accesible a la mayoría de los ciudadanos. Esto evita la segregación geográfica y permite que el parque público funcione como un ancla que modera el alquiler privado.

Gonzalo Bernardos, economista, y Beatriz Payo, portavoz de Anticapitalistas, en 'Más Vale Tarde'. laSexta

En España, con la modalidad de Viviendas de Protección Oficial, la mayoría de estos inmuebles acaban destinándose a la venta en vez de permanecer en alquiler. A su vez, con la crisis inmobiliaria de 2008, los gobiernos autonómicos vendieron varios paquetes de viviendas a fondos de inversión con el objetivo de sanear balances presupuestarios.

Todo esto se suma a que históricamente la inversión pública en vivienda es muy baja, situándose en un 0,1% y un 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo la media de la Unión Europea un 0,5% y un 0,6% del PIB.

De esta manera, la falta de un colchón de vivienda pública hace que toda la presión habitacional esté en el mercado libre. Por ello, más del 40% de los hogares españoles destinan más del 40% de sus ingresos netos a la vivienda, según los datos de la Fundación Caixa; uno de los porcentajes más altos de la UE, según Eurostat.

De esta manera, una de las grandes soluciones viables para el problema de la vivienda en España es invertir en este bien y construir un mayor parque de vivienda pública que permita quitar la presión del mercado libre y aliviar los precios.