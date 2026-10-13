Ignacio, abogado laboralista: "La empresa tiene 30 días hábiles para entregarte por escrito tus nuevas condiciones de trabajo"

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LO ESENCIAL Las claves El abogado laboralista Ignacio de la Calzada recuerda que la empresa dispone de 30 días hábiles para entregar por escrito las nuevas condiciones de trabajo. La entrada en vigor del Real Decreto 723/2026 refuerza las garantías laborales y exige constancia documental ante cualquier modificación contractual. Los pactos verbales carecen de eficacia legal y la falta de notificación escrita impide validar cambios en el puesto sin el consentimiento explícito del trabajador. Se recomienda guardar copia de contratos y nóminas, no firmar bajo coacción y solicitar un ejemplar sellado antes de asumir nuevas responsabilidades.

La transparencia contractual es una de las garantías fundamentales para evitar abusos y proteger la estabilidad de los trabajadores en el mercado laboral actual. Sin embargo, muchas empresas introducen cambios que dejan desprotegida a la plantilla y en una situación de vulnerabilidad jurídica.

A través de sus perfiles en redes sociales, Ignacio de la Calzada, conocido como Un Tío Legal en TikTok, ha recordado el marco regulatorio que protege a los empleados. En este contexto, la entrada en vigor el pasado 5 de octubre del Real Decreto 723/2026 trae consigo varias novedades que refuerzan las condiciones de trabajo.

El abogado subraya la relevancia que supone exigir la documentación por escrito ante cualquier modificación de la jornada o del puesto habitual: "La empresa tiene 30 días hábiles para entregarte por escrito tus nuevas condiciones de trabajo", advierte para concienciar sobre los límites temporales que existen.

Constancia documental

El plazo de un mes fijado por la regulación laboral busca despejar la incertidumbre en las relaciones de empleo. Cuando una compañía decide modificar el puesto o las retribuciones de un asalariado, la comunicación escrita debe detallar el alcance y la fecha de entrada en vigor.

Asimismo, la falta de notificación formal por parte de la empresa impide validar dichas alteraciones sin el consentimiento explícito del afectado. El letrado recuerda que los pactos de palabra carecen de eficacia cuando la ley exige constancia documental para acreditar la aceptación voluntaria de las nuevas funciones.

Frente a las presiones habituales para aceptar cambios inmediatos, los trabajadores tienen derecho a recibir un margen temporal para revisar el texto. El asesoramiento legal oportuno permite verificar si la medida respeta el convenio colectivo aplicable o si constituye una modificación sustancial e impugnable ante los tribunales.

Por otro lado, guardar copias de los contratos iniciales, correos electrónicos y nóminas es clave para fundamentar cualquier futura reclamación. El experto recomienda no firmar ningún documento bajo coacción y solicitar siempre una copia sellada y fechada antes de asumir nuevas responsabilidades.

Las consultas en redes demuestran el profundo desconocimiento generalizado sobre los límites que la ley impone a la dirección empresarial. Difundir información sobre los derechos laborales es una vía directa y eficaz para erradicar la precariedad y fortalecer la respuesta de la plantilla frente a los abusos.

El recordatorio de Ignacio pone de manifiesto la importancia de conocer las actualizaciones laborales para defender la dignidad en el puesto de trabajo. Conocer que existen 30 días hábiles y exigir siempre el respaldo por escrito constituyen una herramienta ideal para evitar arbitrariedades y garantizar el respeto de la legalidad.