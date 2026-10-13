Eva Fernández, notaria: “Mucha gente llega creyendo que la pareja de hecho equivale al matrimonio”
Te contamos el por qué de la importancia del régimen matrimonial de la mano de esta profesional del Derecho.
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La notaria Eva Fernández advierte que muchos ciudadanos desconocen su régimen económico matrimonial al acudir a realizar trámites legales.
Existe una falsa creencia habitual entre los usuarios de que las parejas de hecho equivalen legalmente al matrimonio.
Conocer el estado civil y el régimen económico es imprescindible para determinar cómo se inscribe la titularidad o quién debe vender una propiedad.
Fernández señala que los notarios deben actuar a veces como 'policías o espías' para recabar los datos necesarios, especialmente con ciudadanos extranjeros.
Hay que ir al notario. La frase se suele utilizar, por ejemplo, cuando se realiza una compraventa de una vivienda o cuando se quiere hacer testamento. La razón es muy sencilla: la misión de un notario es “dar fe pública y proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos en los acuerdos y trámites extrajudiciales”, según el Ministerio de Justicia.
¿Qué quiere decir esto? Que su labor, entre otras, es la de certificar que los documentos, contratos y declaraciones se ajustan a la ley. Además, comprueba que las firmas y las identidades de esas personas son reales.
También informa y aconseja, y que las personas firman de manera libre y sin coacciones. Aunque también, y como señala la notaria Eva Fernández Medina, a veces actúan “casi como policías o espías”.
Régimen matrimonial
En el pódcast ‘Luxury Angels’, donde ofrece una guía básica y esencial que los compradores de inmuebles deben tener en cuenta, matiza el por qué de esta afirmación.
“Mucha gente llega al notario sin saber en qué régimen matrimonial está casada o creyendo que la pareja de hecho equivale al matrimonio”, sostiene.
Una situación que descubren cuando esas personas son reacias a darles las escrituras correspondientes. “Pero es que las necesitamos”, remarca. ¿Por qué?
“Preguntamos los datos personales del estado civil porque el régimen económico matrimonial de los casados influye a la hora de determinar quién tiene que vender una escritura o cómo se inscribe la titularidad de lo que se quiere”, responde.
Es decir, que no saben cuál es su régimen económico matrimonial: si están en separación de bienes, gananciales... Incluso se da el hecho de que “la gente presume que las uniones de hecho son equivalentes al matrimonio y no lo son”, resalta.
Situación que últimamente se da más con extranjeros “que se sorprenden de por qué se lo preguntamos”.
También puede darse el caso de que sean de nacionalidades diferentes y hay que ver si donde se casaron se otorgaron capitulaciones, dónde se fueron a vivir inmediatamente después del matrimonio...
“Hacemos un poquito de espías, de policías para cazar la información”, concluye la notaria Eva Fernández Medina.