Eva Fernández, notaria: “Mucha gente llega creyendo que la pareja de hecho equivale al matrimonio”

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LO ESENCIAL Las claves La notaria Eva Fernández advierte que muchos ciudadanos desconocen su régimen económico matrimonial al acudir a realizar trámites legales. Existe una falsa creencia habitual entre los usuarios de que las parejas de hecho equivalen legalmente al matrimonio. Conocer el estado civil y el régimen económico es imprescindible para determinar cómo se inscribe la titularidad o quién debe vender una propiedad. Fernández señala que los notarios deben actuar a veces como 'policías o espías' para recabar los datos necesarios, especialmente con ciudadanos extranjeros.

Hay que ir al notario. La frase se suele utilizar, por ejemplo, cuando se realiza una compraventa de una vivienda o cuando se quiere hacer testamento. La razón es muy sencilla: la misión de un notario es “dar fe pública y proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos en los acuerdos y trámites extrajudiciales”, según el Ministerio de Justicia.

¿Qué quiere decir esto? Que su labor, entre otras, es la de certificar que los documentos, contratos y declaraciones se ajustan a la ley. Además, comprueba que las firmas y las identidades de esas personas son reales.

También informa y aconseja, y que las personas firman de manera libre y sin coacciones. Aunque también, y como señala la notaria Eva Fernández Medina, a veces actúan “casi como policías o espías”.

Régimen matrimonial

En el pódcast ‘Luxury Angels’, donde ofrece una guía básica y esencial que los compradores de inmuebles deben tener en cuenta, matiza el por qué de esta afirmación.

“Mucha gente llega al notario sin saber en qué régimen matrimonial está casada o creyendo que la pareja de hecho equivale al matrimonio”, sostiene.

Una situación que descubren cuando esas personas son reacias a darles las escrituras correspondientes. “Pero es que las necesitamos”, remarca. ¿Por qué?

“Preguntamos los datos personales del estado civil porque el régimen económico matrimonial de los casados influye a la hora de determinar quién tiene que vender una escritura o cómo se inscribe la titularidad de lo que se quiere”, responde.

Es decir, que no saben cuál es su régimen económico matrimonial: si están en separación de bienes, gananciales... Incluso se da el hecho de que “la gente presume que las uniones de hecho son equivalentes al matrimonio y no lo son”, resalta.

Situación que últimamente se da más con extranjeros “que se sorprenden de por qué se lo preguntamos”.

También puede darse el caso de que sean de nacionalidades diferentes y hay que ver si donde se casaron se otorgaron capitulaciones, dónde se fueron a vivir inmediatamente después del matrimonio...

“Hacemos un poquito de espías, de policías para cazar la información”, concluye la notaria Eva Fernández Medina.