Un agricultor en España: "Las paguitas del Gobierno no ayudan, la situación del campo es crítica"

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LO ESENCIAL Las claves Juan Metidieri, presidente de ASAJA Extremadura, denuncia una situación crítica en el campo español y advierte sobre el malestar generalizado entre los agricultores. El sector agrario critica la paradoja de la falta de mano de obra para recoger las cosechas a pesar de las altas cifras de desempleo en regiones como Extremadura o Huelva. Desde ASAJA se señala que las ayudas y subsidiarios actuales del Gobierno desincentivan el trabajo y reclaman la necesidad de reinventar o reformar planes como el PER. Exigen soluciones urgentes a las administraciones públicas para evitar que la escasez de trabajadores termine afectando de forma irreversible a otros sectores económicos.

La persistente crisis que atraviesa el campo español continúa acaparando el debate económico y social del país, dibujando un complejo panorama que exige atención urgente.

La paradójica falta de mano de obra en un escenario de alto desempleo, sumada al rechazo hacia las actuales políticas públicas, ha desatado un profundo e histórico malestar entre agricultores y ganaderos.

En medio de esta creciente crispación, Juan Metidieri, presidente de APAG y ASAJA Extremadura, aprovechó su intervención en El Análisis de Telemadrid para alzar la voz y denunciar la verdadera agonía del mundo rural.

Desde el inicio de la entrevista, Metidieri mostró su preocupación por el rumbo del sector: "Somos otro de los sectores, y quizás uno de los primeros, que empezaron a denunciar esta situación tan crítica que estaba ocurriendo en el campo".

Su intervención reflejó la frustración de muchos agricultores que, pese a necesitar trabajadores, no consiguen cubrir los puestos disponibles.

Uno de los ejemplos más llamativos fue mencionado por el periodista Antonio Naranjo, al referirse a la provincia de Huelva:

"Vemos que en Huelva, que es una de las provincias con un nivel de paro muy alto, tienen que venir 25.000 mujeres desde Marruecos para recoger la fresa", señaló.

Esta paradoja, en un país con algunos de los niveles de desempleo más altos de Europa, evidencia un grave problema estructural.

Metidieri no dudó en confirmar esta incoherencia, señalando que en Extremadura, una región con más de 70.000 parados, también se enfrentan a la imposibilidad de recolectar cosechas por falta de trabajadores.

"¿Cómo puede ser que en Extremadura, con más de 70.000 parados, tengamos problemas para recoger las cosechas?", se preguntó.

A su juicio, este tipo de situaciones no solo afectan a la agricultura, sino a "la hostelería, la construcción, los transportistas… a toda la sociedad".

El presidente de ASAJA Extremadura hizo hincapié en la necesidad de una actuación urgente por parte de los gobiernos, tanto autonómicos como nacionales.

Para él, los responsables políticos deben "ponerse manos a la obra", y buscar soluciones reales y efectivas a un problema que, lejos de resolverse, se agrava con el paso del tiempo.

Una de las críticas más contundentes fue dirigida a los sistemas de subsidios y ayudas públicas. En palabras del propio Metidieri: "Las paguitas que se están dando desde el Gobierno no ayudan".

Si bien aclaró estar de acuerdo en que las personas cobren el paro, condenó con firmeza las ayudas que, en su opinión, desincentivan el trabajo: "Lo que no puede ser es que se estén dando paguitas para que no se trabaje".

También cuestionó el actual modelo del PER (Plan de Empleo Rural), que aunque en su momento fue útil, hoy requiere una revisión: "Cosas que en su día fueron positivas y necesarias, posiblemente ahora haya que reinventarlas o cambiarlas por completo".

El mensaje final de Metidieri fue una llamada de atención directa a los responsables políticos: "Tomen buena nota y empiecen a dar soluciones, porque de no ser así, el problema cada día será mayor en todos los sectores".