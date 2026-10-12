Un ingeniero español en Suiza rotundo: “Trabajo cuatro días a la semana, cosa que aquí es bastante normal”

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LO ESENCIAL Las claves Antonio, un ingeniero español en Suiza, explica que es bastante habitual trabajar tres o cuatro días a la semana en el país helvético. El salario medio suizo se sitúa entre los 8.100 y 8.700 euros mensuales brutos, alcanzando profesiones como cirujanos o financieros hasta 25.000 euros al mes. Incluso en los empleos peor remunerados, como cajeros o cocineros, los sueldos oscilan habitualmente entre los 4.300 y los 7.500 euros mensuales. El ingeniero destaca que los sueldos en una misma empresa varían según la capacidad de cada empleado para negociar sus condiciones salariales.

Suiza no sólo es uno de los países más ricos del mundo sino que, además, es uno de los países más atractivos para trabajar. De ahí que muchas personas no sólo de Europa, también de otros continentes como América, decidan trasladarse hasta allí. ¿Y por qué es tan 'goloso'?

La principal razón, lo que allí se cobra. Porque el salario medio está en una horquilla que va de los 8.100 a los 8.700 euros mensuales brutos. Dicho de otra manera, entre 100.000 y 105.000 euros anuales.

Además, esa suma se puede lograr trabajando sólo cuatro días a la semana. Así lo afirma Antonio, un ingeniero español que reside en el país helvético en la red social YouTube: “Yo trabajo cuatro días, cosa que es bastante normal aquí en Suiza”.

Otras profesiones

“Hay mucha gente que elige trabajar tres días o cuatro días. Yo elegí trabajar cuatro aunque vas a cobrar un poquito menos”, prosigue el ingeniero en la red social explicando su experiencia.

Llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿Cuáles son las profesiones mejor remuneradas en Suiza? Según cuenta el ingeniero, aquellos empleos relacionados con las finanzas o la medicina, como es el caso de los cirujanos.

“Todos esos se mueven en torno a los 20.000 francos al mes”, apunta. Es decir, casi 25.000 euros. “Va a depender mucho de la especialización y de la experiencia”, matiza el español.

En un segundo grupo incluye a otras personas relacionadas con la anterior profesión, como los médicos especialistas. Es el caso de los psicólogos, que cobran unos 15.000 francos mensuales (alrededor de 18.700 euros).

Y los ingenieros como él, ¿en qué franja de dinero se mueven? “En torno a los 8.000-9.000 francos mensuales”, apunta. Por tanto, entre 9.970 y 11.200 euros.

Y si ponemos el foco en el otro extremo de la balanza, es decir, en los salarios más bajos ¿Cuáles son? “Dependiendo de la experiencia, un cocinero puede ganar entre 4.000 y 6.000 francos”, añade. Traducido a euros, entre 5.000 y 7.500 euros.

Sigamos con esta particular lista: un operario de fábrica, unos 4.500 francos suizos (unos 5.600 euros); un cajero o un reponedor en un supermercado, entre los 3.500 y los 4.500 francos (entre 4.300 y 5.600 euros); y, un camarero, más o menos lo mismo “pero ponle unos 1.000 francos más en propinas”, matiza. Por tanto, unos 1.250 euros más.

Otro punto que destaca el ingeniero español, y no es cuestión baladí, es que dos personas, ocupando el mismo puesto en la misma empresa, pueden cobrar salarios diferentes. “Eso va a depender de cómo negocies tu salario con la empresa”, sostiene.

Y concluye remarcándolo: “Tu colega de al lado puede estar cobrando más que tú porque él negoció mejor el salario aunque estén haciendo la misma función”.