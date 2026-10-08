Muere Maricarmen a los 87 años | Última hora y reacciones al fallecimiento después del desahucio de su casa de Madrid

Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda en la que había vivido durante 71 años, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. El desalojo se produjo después de varios intentos y tras una larga batalla judicial por mantener su contrato de renta antigua.

La vivienda había sido adquirida por la empresa Urbagestión, que reclamaba la finalización del contrato y un nuevo alquiler. Maricarmen, que cobraba una pensión de algo más de 1.400 euros, había continuado pagando alrededor de 500 euros al mes, pero la nueva renta que se le planteó ascendía a unos 1.600 euros mensuales, una cantidad que no podía asumir.

El 23 de septiembre, tras el desalojo, Maricarmen tuvo que ser trasladada en camilla al Hospital Gregorio Marañón, donde permaneció ingresada hasta su fallecimiento este miércoles, 7 de octubre. El Sindicato de Inquilinas ha señalado que el acuerdo alcanzado posteriormente para que pudiera regresar a su vivienda llegó demasiado tarde.

Tras conocerse su muerte, numerosos dirigentes políticos han expresado sus condolencias, entre ellos Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido respeto y ha rechazado una "utilización interesada" de su fallecimiento.