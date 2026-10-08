Muere Maricarmen a los 87 años | Última hora y reacciones al fallecimiento después del desahucio de su casa de Madrid
Maricarmen Abascal, de 87 años, falleció ayer, miércoles 7 de octubre, en el Hospital Gregorio Marañón 14 días después de ser desahuciada de la vivienda en la que residía en Madrid.
La muerte de Maricarmen tensiona más el debate sobre la vivienda y los desahucios ante la huelga general y el 29-N
El "estrés" del desahucio y un "deterioro progresivo" durante 14 días, los desencadenantes de la muerte de Maricarmen
Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda en la que había vivido durante 71 años, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. El desalojo se produjo después de varios intentos y tras una larga batalla judicial por mantener su contrato de renta antigua.
La vivienda había sido adquirida por la empresa Urbagestión, que reclamaba la finalización del contrato y un nuevo alquiler. Maricarmen, que cobraba una pensión de algo más de 1.400 euros, había continuado pagando alrededor de 500 euros al mes, pero la nueva renta que se le planteó ascendía a unos 1.600 euros mensuales, una cantidad que no podía asumir.
El 23 de septiembre, tras el desalojo, Maricarmen tuvo que ser trasladada en camilla al Hospital Gregorio Marañón, donde permaneció ingresada hasta su fallecimiento este miércoles, 7 de octubre. El Sindicato de Inquilinas ha señalado que el acuerdo alcanzado posteriormente para que pudiera regresar a su vivienda llegó demasiado tarde.
Tras conocerse su muerte, numerosos dirigentes políticos han expresado sus condolencias, entre ellos Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido respeto y ha rechazado una "utilización interesada" de su fallecimiento.
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Última hora y reacciones al fallecimiento, en directo
Su abogada ha contado que Maricarmen tenía muchas ganas de regresar a su vivienda tras el desahucio.
Mientras tanto, muchos de sus vecinos se han acercado a los bajos del edificio donde vivió durante 71 años para dejar velas, mensajes y carteles de cariño en su memoria.
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El Sindicato de Inquilinas ya avisaba de su delicado estado de salud
"Desde que se produjo el desahucio está en un estado de salud muy precario y esperamos que se pueda recuperar y pronto vuelva a su casa".
Así lo dio a conocer Sergio Hurtado, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en declaraciones a los medios este miércoles en los juzgados con motivo de la audiencia previa a Alquiler Seguro a causa del cobro indebido de honorarios.
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El mensaje de Maricarmen desde el hospital
Durante su ingreso en el Hospital Gregorio Marañón, Maricarmen envió un mensaje a las personas que permanecían acampadas en Sol en apoyo a su caso.
Les pidió que siguieran luchando y defendieran aquello que consideraban suyo.
Un mensaje que llega ahora con especial significado tras conocerse su muerte, a los 87 años.
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Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su casa en Madrid
Maricarmen ha muerto este miércoles, dos semanas después de ser desahuciada de la vivienda en la que llevaba 71 años viviendo.
Su caso se convirtió en uno de los símbolos de la crisis de la vivienda en Madrid. Tras el desalojo, fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada.