Imsaray es una inmigrante cubana que vive con su familia en Tenerife. YouTube - La Tribu Pérez.

Ismaray, cubana trabajando en España: "Pensaba que alquilar un piso iba a ser fácil, pero fue una auténtica pesadilla"

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LO ESENCIAL Las claves Ismaray, cubana residente en España, relata que alquilar una vivienda en Tenerife fue una «auténtica pesadilla» por los requisitos exigidos. Pese a tener contrato indefinido, su periodo de prueba dificultó que los propietarios aceptaran alquilarle el piso; además, le solicitaban nóminas, contrato y avalistas. La mujer, madre de familia, finalmente consiguió una vivienda tras recibir la confirmación del propietario mientras trabajaba. El alquiler medio en la provincia de Tenerife alcanza 15,3 euros por metro cuadrado, un 4,5% más interanual; Ismaray trabaja como camarera y cobra unos 1.400 euros al mes.

Conseguir un alquiler a buen precio en España puede ser una odisea. Según el último informe del alquiler de Idealista, el precio medio del metro cuadrado en España ya está en los 15,1 €/m², un 5,6 % más que hace un año.

Ismaray es una ciudadana cubana que emigró a España con su familia en busca de una vida mejor. A través de su canal de YouTube, La Tribu Pérez, cuenta su mala experiencia encontrando un piso en alquiler en Tenerife.

"Pensaba que alquilar un piso iba a ser fácil, pero fue una pesadilla", relata. Su principal barrera fue la "increíble cantidad de requisitos" que piden. "No exigen solamente una nómina, piden hasta tres, además del contrato de trabajo...", expone.

Las barreras para alquilar un piso en España

Tras visitar multitud de inmuebles, Ismaray estuvo a punto de perder la paciencia: "En todos me decían que no".

Pasado un tiempo, se dio cuenta de por qué ningún arrendador accedía a alquilarle su vivienda: "Aunque tenía un contrato fijo indefinido, estaba en periodo de prueba".

"También piden uno o dos avalistas, y una persona inmigrante no tiene a nadie para ello", prosigue antes de expresar su preocupación: "¿Dónde íbamos a vivir? ¿Dónde íbamos a quedarnos teniendo niños?".

Pero finalmente encontró un piso para seguir creciendo junto a su marido e hijos: "Estaba trabajando cuando recibí el mensaje del propietario diciendo que me quedaba con el piso; ¡Me puse contentísima, fue una gran noticia!".

El precio del alquiler en Tenerife

En la provincia de Tenerife, el precio medio del metro cuadrado en alquileres es de 15,3 €/m², tal como refleja el informe de Idealista. En este último año, el valor ha subido un 4,5 %.

Si lo acotamos a Santa Cruz de Tenerife, la cifra desciende hasta los 14 €/m². Eso sí, la subida interanual es mayor, con un precio medio que se ha incrementado un 5,8 % respecto a agosto de 2025.

De Cuba a España: un cambio de vida radical

La vida de una persona inmigrante cambia radicalmente al llegar al país de acogida. En el caso de Ismaray, en Cuba era doctora. En España, tras una búsqueda exhaustiva de trabajo, encontró empleo como camarera.

"Cobro unos 1.400 euros al mes", explica en otro de sus vídeos de YouTube. "En Cuba nunca trabajé en un sector privado, siempre trabajé en un sector estatal, allí si necesitas salir un momento a resolver un problema puedes salir, pero aquí en España es todo muy diferente", concluye.