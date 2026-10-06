Los expertos confirman: los nacidos entre 1960 y 1978 trabajarán pasados los 67 no por vocación, sino por necesidad

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LO ESENCIAL Las claves Cerca de medio millón de españoles nacidos entre 1960 y 1978 se plantea retrasar la jubilación por necesidad económica y temor a que la pensión pública no sea suficiente. El 30% de los ya jubilados consideraría volver al mercado laboral a tiempo parcial, compatibilizando empleo y pensión mediante la jubilación flexible. Las jubilaciones demoradas suponen ya el 11,4% de las nuevas altas, frente al 4,8% de hace seis años, y la edad media real de retiro alcanza los 65,3 años. La Seguridad Social incentiva retrasar el retiro con un 4% adicional de pensión por cada año, pagos únicos de entre 5.000 y 12.000 euros y opciones para combinar trabajo y jubilación.

Jubilarse a los 67 años parece haberse convertido en un lujo más que un derecho. La creciente incertidumbre económica ha llevado a que la generación próxima a jubilarse decida prolongar su vida laboral para asegurar unos buenos ahorros para su retiro.

El reciente estudio de Funcas, cerca de medio millón de españoles nacidos entre 1960 y 1978 se plantean retrasar su jubilación no por el deseo o la ilusión de seguir activos, sino por la necesidad de proteger su nivel de vida.

Además, se suma un temor a que la pensión pública resulte insuficiente para afrontar el futuro con tranquilidad. De esta manera, según el estudio 500.000 trabajadores de la generación del 'baby boom' quieren seguir trabajando después de la edad legal de jubilación.

Jubilados dispuestos a trabajar

Según la encuesta de Funcas de pensiones y educación financiera, esta tendencia de querer alargar la vida laboral es mayoritaria entre hombres y entre personas con estudios universitarios.

Además de esto, casi el 30% de los que ya están jubilados se plantearía volver al mercado laboral combinando pensión y un trabajo a tiempo parcial, también conocido como jubilación flexible, con el objetivo de complementar sus ingresos.

Por otro lado, los datos demuestran que los incentivos de la Seguridad Social para retrasar la edad de retiro están haciendo efecto. Las jubilaciones demoradas ya representan el 11,4% de las nuevas altas, hace seis años eran el 4,8%, y la edad media real de jubilación ya se sitúa en los 65,3 años.

De esta manera, al menos un 66% de la población subestima la pensión media, situándola por debajo de los 1.200 euros, cuando realmente esta se sitúa en los 1.500 euros.

Mantenerse al día con el movimiento de las existencias. Imagen de archivo IStock

Teniendo todo esto en cuenta, al menos el 67% de los encuestados muestra una gran preocupación e inquietud respecto a su futura pensión, señalando que no será suficiente para "vivir sin aprietos". A pesar de esto, un 87% rechaza atrasar la edad de jubilación a los 70 años.

Es importante recordar que la edad de jubilación en 2026 se sitúa en los 66 años y 10 meses en el caso de haber cotizado menos de 38 años y tres meses, por el contrario para quienes tengan una cotización mayor la edad de jubilación se sitúa en los 65 años.

El gasto de las pensiones

España se enfrenta al inicio de la jubilación masiva de la generación del 'baby boom', nacidos a finales de los años 50 y comienzos de los 70, que, como bien dice su nombre, son la cohorte más numerosa de su historia.

Esta situación podría generar la famosa pirámide invertida, es decir, que habría más personas jubiladas que trabajando en España y pagar las pensiones públicas sería un esfuerzo cada vez mayor.

Por esto, la Seguridad Social ha potenciado incentivos para que los trabajadores atrasen voluntariamente su retiro. Por ejemplo, incrementar un 4% extra en la pensión por cada año completo que se alargue la vida laboral tras la edad ordinaria.

También, por cada año demorado se otorga un pago único que oscila entre los 5.000 euros y los 12.000 euros por cada año demorado. Además, se ofrece la oportunidad de combinar el trabajo con la jubilación y con ello obtener un incentivo económico.

Asimismo, estas medidas han llevado a que la jubilación demorada sea una opción viable para aquellos jubilados que temen no tener ingresos suficientes para hacer frente a la realidad con una pensión que consideran baja.