Daniel vuelve a España después de vivir en Dinamarca: "Ha sido una experiencia única, pero las cosas a veces no salen"

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LO ESENCIAL Las claves Daniel Rubio regresa a España tras cerca de un mes trabajando en una granja de cerdos de una zona rural y aislada de Dinamarca. El joven buscaba una experiencia diferente y ahorrar dinero, pero la falta de vida social y el aislamiento hicieron que la estancia no fuera como esperaba. También influyeron las menos horas de trabajo recibidas y la sensación de limitar su rutina a trabajar y permanecer en casa. Aunque califica la decisión de difícil, asegura estar agradecido y mentalmente más fuerte; volverá a España para ahorrar y desarrollar un nuevo proyecto.

Daniel Rubio ha decidido poner punto y final a su aventura en Dinamarca y regresar a España después de pasar alrededor de un mes trabajando en una granja de cerdos.

El joven, que había viajado al país nórdico en busca de una experiencia diferente y con la intención de ahorrar dinero, ha explicado a través de TikTok (@daanielrubio) los motivos que le han llevado a regresar.

"Me vuelvo a España, me voy a Dinamarca, dejamos atrás la granja", confesaba el joven. "Ha sido una experiencia única, pero las cosas a veces no salen como esperábamos, como nos la imaginamos".

Dejar atrás Dinamarca

Si bien reconoce que se trata de una decisión difícil, asegura estar satisfecho con ella: "He decidido volverme a España. Ha sido una experiencia única. Estoy muy agradecido. Me voy mentalmente más fuerte que nunca".

Daniel llegó a Dinamarca después de haber pasado un tiempo en Barcelona y encontró trabajo en una explotación porcina situada en una zona rural y aislada. Según explicó antes de comenzar su aventura, el pueblo más cercano estaba a unos 11 kilómetros y a su alrededor apenas había actividad.

"Esto es la nada, literalmente. Es así durante kilómetros y kilómetros. No hay nada en la redonda", relataba entonces. El alojamiento estaba incluido y su intención inicial era convertir aquellos meses en una especie de retiro mientras conseguía ahorrar.

Sin embargo, la experiencia terminó siendo diferente de lo que esperaba. "Soy una persona muy sociable, muy extrovertida, y ver cada día las mismas tres caras me ha costado", explica. "Veía 500.000 cerdos por día, pero solo tres personas, y eso para mí está mal".

También reconoce que las condiciones laborales influyeron en su decisión: "Creo que lo que más me ha condicionado ya no ha sido el trabajo, que me hayan dado menos horas de las que pensaba sí, pero sobre todo la sensación de no hacer nada más que trabajar y estar en casa".

En otro de sus vídeos, Daniel explicó que trabajaba de 7:15 a 15:30, unas 40 horas semanales, por 140 coronas danesas la hora. Según sus propios cálculos, esto suponía alrededor de 3.000 euros brutos al mes. También calculaba unos 1.000 euros en impuestos, 400 euros de alquiler y alrededor de 70 euros semanales en comida.

Ahora regresa a España con nuevos planes. "Voy a estar un tiempo haciendo dinero. Tengo un proyecto que puede ser muy guapo", anuncia. Además, asegura que continuará creando contenido pese a abandonar Dinamarca.

"Estoy muy contento, he decidido irme. Ha sido una decisión difícil, pero estoy muy contento porque creo que es una decisión muy buena", concluye Daniel, que se lleva de esta experiencia una nueva aventura personal: "Podré decir que he trabajado en una granja de cerdos".