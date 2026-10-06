Pedro Sánchez durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros que pondrá fin a la legislatura de cara a las elecciones del 29-N Reuters.

Alberto (31), abogado: "Pedro Sánchez se olvidó de la vivienda durante 8 años y ahora no se puede solucionar en 48 horas"

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LO ESENCIAL Las claves España necesita unos 750.000 nuevos inmuebles, según el Banco de España, ante una demanda de vivienda creciente. El abogado Alberto Sánchez critica que el Gobierno de Pedro Sánchez descuidó la vivienda durante ocho años y cuestiona la eficacia de sus decretos. Los decretos planteaban prórrogas de alquiler, límites a las subidas, regulación de alquileres temporales y mayores garantías para inquilinos. Aunque el Congreso los derogó, los contratos firmados entre su publicación y la derogación se rigen por esas normas; el abogado aconseja conservar pruebas con fecha y hora.

España arrastra desde hace años un problema evidente con la vivienda. Tal como refleja un informe de junio del Banco de España, en nuestro país hacen falta unos 750.000 nuevos inmuebles. Mientras tanto, la demanda de pisos y casas no para de crecer.

"El problema viene de lejos y se acentuó en la pandemia por múltiples factores", explica Alberto Sánchez, abogado especializado en vivienda. En declaraciones para EL ESPAÑOL, el jurista sostiene que el Gobierno del PSOE no le ha prestado la suficiente atención en las últimas legislaturas.

"Pedro Sánchez se olvidó de la vivienda durante 8 años y ahora no se puede solucionar en 48 horas", expresa en relación a los dos Decretos de vivienda impulsados por el ejecutivo socialista antes de convocar elecciones anticipadas.

¿Qué pretendían los Decretos de vivienda originales?

"Los dos decretos buscaban dar más estabilidad al inquilino y contener los precios", expone el abogado. El Real Decreto-Ley 26/2026 original pretendía:

Prórrogas extraordinarias de dos años en los contratos de alquiler.

en los contratos de alquiler. Limitación de las subidas de renta al 2 % hasta 2027 .

. Incluir los alquileres temporales y por habitaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) , lo que otorga un marco legal más restrictivo y seguro para los inquilinos.

, lo que otorga un marco legal más restrictivo y seguro para los inquilinos. Prohibición de repercutir el IBI o los seguros del hogar en el arrendatario.

o los seguros del hogar en el arrendatario. Suspender los desahucios a personas vulnerables, haciendo que la Administración asuma la deuda si no existe alternativa.

Alberto Sánchez, abogado especializado en vivienda. Imagen cedida.

En cuanto al Real Decreto-Ley 27/2026, esto es lo que buscaba:

Renovaciones automáticas del contrato de 5 años .

. Preaviso de 6 meses y una indemnización al inquilino según el precio de mercado en las rescisiones de contrato.

Sin embargo, el abogado del bufete Sánchez-Márquez considera que ambos textos legales fueron redactados "en tiempo récord, y como resultado son una Ley imprecisa, confusa y que no soluciona el problema principal".

Los Decretos estuvieron vigentes unas horas

Pese a que los Decretos de vivienda originales no fueron aprobados por el Congreso de los Diputados, Alberto Sánchez advierte que durante un lapso de tiempo sí estuvieron vigentes. Concretamente, las horas entre su publicación y su posterior derogación por las Cortes.

Así, los contratos de alquiler firmados durante esa zona gris se rigen bajo la ley vigente en ese momento. Por tanto, deben seguir las directrices de los Decretos de vivienda tumbados horas después.

"Mi consejo a quien haya hecho algo esos días es que guarde el justificante con fecha y hora: el burofax, el correo o el contrato firmado", recomienda el abogado.

Y es que "en estos casos, poder demostrar el momento exacto lo es todo, y estar asesorado por abogados expertos aún más".