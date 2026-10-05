Rider Orlórtegui dejó Perú para buscar un futuro mejor en España junto a su esposa y su hija. YouTube - El Sueño Español - TGI.

Rider, camarero peruano en España: "No he venido a quitarle el trabajo a nadie, solo quiero trabajar, aportar y aprender"

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LO ESENCIAL Las claves Rider Orlórtegui, camarero peruano, llegó a España para trabajar en Vigo tras más de 20 años de experiencia en hostelería. Consiguió el empleo desde Lima mediante una plataforma y superó un proceso con pruebas de servicio, barra y cafetería. Destaca que en España trabaja menos de diez horas al día y evita el turno partido, lo que le permite tener más tiempo para vivir. Aunque echa de menos a su esposa y a su hija, busca abrir camino para reunir a su familia y valora la seguridad y tranquilidad de Vigo.

España es el segundo país de acogida para los inmigrantes peruanos que buscan una vida mejor. Tal como reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España viven unos 370.000 ciudadanos peruanos.

Rider Orlórtegui es uno de ellos. Cogió la maleta, dejó a su esposa y su hija con el corazón medio roto, y dio el salto a Europa trabajando como camarero. "No he venido a quitarle el trabajo a nadie, solo quiero trabajar, aportar y aprender", confiesa en el podcast llamado El Sueño Español.

Tras acumular más de 20 años de experiencia en el sector, Rider logró cerrar su nuevo trabajo en Vigo desde Lima: "Sabíamos a lo que veníamos, tenía los papeles de los precontratos y sabía cuánto sería el sueldo y los horarios".

Y es que una de sus prioridades era evitar el turno partido, un lastre que siempre le había acompañado como camarero en Perú. "Tenía turnos partidos con un descanso de 2 a 4 horas; quería buscar un trabajo en el que por lo menos pudiera ganar más", explica.

"En mi país trabajaba más de 10 horas al día, ahora tengo más tiempo para vivir", admite con alivio. Lo cierto es que no ha sido un camino fácil: "Extraño bastante al resto de mi familia, pero pronto llegará el momento de estar juntos y sabré que el sacrificio no fue en vano".

¿Cómo encontrar trabajo en España desde Perú?

Rider postuló para este empleo a través de una plataforma de búsqueda de trabajo. Inició los trámites de residencia en España tras superar un proceso de selección con prácticas de servicio, barra y cafetería.

Posteriormente recibió una capacitación presencial en Madrid y terminó destinado en Vigo. Ahora, su principal motivación es es "abrir camino" para traer consigo a su esposa y a su hija de 4 años y medio.

De España reconoce que los alquileres son caros, aunque su sueldo le permite vivir con tranquilidad y ser un apoyo económico para su familia en Perú. También destaca la tranquilidad y la seguridad de Vigo, especialmente en comparación con su barrio en Lima.

"Aquí la calidad de vida es muy buena, es tranquila; en la zona en la que vivo no se ven cosas raras como mi país...", admite.

La soledad del inmigrante

Una de las situaciones más habituales que atraviesa una persona que abandona su nación es la soledad: "Como no estás en tu país, te sientes doblemente vulnerable porque no tenemos a alguien que nos respalde, estás solo".

"Hay que ser muy fuerte mentalmente porque el mundo es para valientes", concluye Rider.