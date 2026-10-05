Paula, 26 años: "Pedro Sánchez ha conseguido dividir España, voy a votar pensando en lo que ha ocurrido estos 8 años"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Paula Lenguas, una joven de 26 años, celebra en TikTok la convocatoria electoral y cuestiona que se use el término «ultraderecha» para responder a las críticas al Gobierno. La joven sitúa la vivienda entre sus principales preocupaciones: denuncia alquileres y precios elevados, salarios insuficientes y las dificultades de los jóvenes para comprar una casa. También menciona Ceuta, la DANA, La Palma, el apagón, los incendios, la pandemia y los fallecidos en Adamuz, y reclama que se determinen responsabilidades. Paula afirma que Pedro Sánchez ha dividido a España y anima a informarse, contrastar y votar teniendo en cuenta lo ocurrido durante los últimos ocho años.

El adelanto electoral ha abierto un nuevo escenario político en España y ha llevado a muchos ciudadanos a hacer balance de los últimos años.

Entre las reacciones que se han difundido tras el anuncio se encuentra la de Paula Lenguas, una joven española de 26 años que ha compartido en TikTok su visión sobre la situación del país.

En su vídeo, Paula repasa diferentes asuntos que considera relevantes de cara a las elecciones y explica qué tendrá en cuenta cuando llegue el momento de acudir a las urnas.

Su intervención comienza con una valoración sobre la convocatoria electoral y continúa con una crítica a algunas de las cuestiones que, a su juicio, han marcado los últimos años.

"Hoy España tiene que estar de celebración, Pedro Sánchez ha convocado elecciones. Por fin", afirma la joven, que también cuestiona la utilización del término "ultraderecha" como respuesta a determinadas críticas al Gobierno.

"Porque ese ha sido su comodín perfecto durante años. Críticas al gobierno, ultraderecha. Estás harto, ultraderecha", sostiene Paula.

A partir de ahí, comienza a repasar algunos de los asuntos que quiere poner sobre la mesa antes de la cita electoral.

Uno de ellos es la situación de Ceuta. La joven asegura que los ciudadanos acudirán a votar "con Ceuta intentando recuperar la normalidad después de una invasión de 80.000 personas".

También habla de los problemas que, según recoge en su discurso, han denunciado vecinos de la ciudad, como inseguridad, peleas, robos y agresiones.

La vivienda es otro de los asuntos a los que dedica parte de su intervención. Paula pone el foco en las dificultades de los jóvenes para acceder a una casa y cuestiona que esta cuestión haya adquirido ahora una especial relevancia.

"8 años gobernando, ¿vale? Y los jóvenes no podemos comprarnos una casa. Alquileres disparados, precios disparados y sueldos que no acompañan", afirma.

"Y después de 8 años ahora resulta que la vivienda era súper urgente", añade de forma irónica.

Su repaso continúa con otros acontecimientos que, a su juicio, también deberían estar presentes en el debate electoral.

Paula menciona los 46 fallecidos en Adamuz, además de la DANA, La Palma, el apagón nacional, los incendios y la pandemia. Sobre algunos de estos episodios, reclama que se conozcan las responsabilidades.

"46 fallecidos en Adamuz. 46. Y seguimos esperando que la investigación determine todas las responsabilidades", señala.

Poco después resume su percepción sobre la sucesión de acontecimientos de los últimos años: "Crisis tras crisis, polémica tras polémica y siempre la misma sensación. Aquí nunca responde nadie".

La joven también pone sobre la mesa diferentes nombres y casos relacionados con la política y el entorno empresarial, entre ellos Ábalos, Begoña Gómez y David Sánchez, además de otros asuntos que cita durante su intervención.

En la parte final del vídeo, Paula centra su crítica en la división política que, según considera, existe actualmente en España.

"Pedro Sánchez ha conseguido algo que me parece mucho más peligroso que cualquier eslogan. Y es una España completamente enfrentada y dividida", afirma.

Su conclusión pasa por acudir a las urnas teniendo presentes los acontecimientos de los últimos años. "Yo quiero votar pensando en lo que ha ocurrido en mi país estos últimos ocho años", asegura.

Paula termina su intervención animando a los ciudadanos a informarse antes de decidir su voto: "Por favor, leed, buscad, contrastad y recordad estos últimos ocho años. Después de todo esto, votad quien os dé la gana".