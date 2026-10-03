Venden una espectacular casa rural de 480 m², parcela de 1.200 m² y hasta 7 habitaciones ideal para vivir en otoño

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Una casa rural de 480 m² en Valdemaluque (Soria) sale a la venta por 398.000 euros, tras una rebaja del 5%. La propiedad se ubica junto al Parque Natural del Cañón del Río Lobos, a ocho minutos de El Burgo de Osma y a dos horas de Madrid. Dispone de siete habitaciones, ocho baños, salón con chimenea, apartamento independiente y una parcela ajardinada de 1.200 m². Cuenta con suelo radiante y aire acondicionado por aerotermia, fibra óptica y 5G; puede destinarse a vivienda familiar o alojamiento rural.

En pleno corazón de la provincia de Soria se ha puesto a la venta una singular casa rural situada a las puertas del Parque Natural del Cañón del Río Lobos y en la plaza principal del municipio de Valdemaluque.

El inmueble, comercializado por la agencia especializada Rústico y Rural por un precio de 398.000 euros, con una rebaja incluida del 5%, cuenta con una superficie construida de 480 m² repartidos en dos plantas principales y una pequeña bodega subterránea en el sótano.

Asentado sobre una generosa parcela urbana de 1.200 m², esta residencia dispone de siete habitaciones y ocho cuartos de baño, convirtiéndose en una opción idónea tanto para el descanso familiar durante la época otoñal como para regentar un negocio turístico de alta rentabilidad.

Interior de la casa rural. Idealista

Construida en el año 2008 utilizando materiales como adobe, piedra y madera, la finca aúna la estética tradicional serrana con los más altos estándares de eficiencia. Su localización estratégica, situada a ocho minutos de El Burgo de Osma y a dos horas de Madrid, facilita los desplazamientos desde grandes núcleos urbanos.

En el apartado técnico, la vivienda está equipada con calefacción por suelo radiante y aire acondicionado mediante aerotermia, garantizando un ambiente cálido para los meses fríos. Además, cuenta con fibra óptica y cobertura móvil 5G.

La riqueza natural del entorno ofrece la posibilidad de realizar rutas de senderismo y disfrutar así de la gastronomía comarcal. Por ello, resulta muy atractiva como segunda residencia o complejo de alojamiento rural ya consolidado.

La comercializadora ofrece también un servicio de explotación íntegra del negocio y asistencia postventa para gestión de alquileres, limpiezas y reformas.

Exterior de la casa. Idealista

El interior destaca por su amplitud y luminosidad. La planta baja cuenta con un gran salón comedor a dos alturas con chimenea central, acceso directo al jardín y comunicación con la cocina equipada. Completan este nivel una sala de lectura, un aseo y una habitación adaptada a personas con movilidad reducida.

A través de unas escaleras de madera tallada a mano se accede a la planta superior, que distribuye cuatro habitaciones adicionales, cada una con baño privado. Además, la propiedad incluye un apartamento independiente de dos plantas con salón, dos dormitorios, almacén y baño completo, perfecto para invitados.

Parcela de 1.200 m² con salida al campo

Ubicada en el límite del casco urbano, la casa ofrece salida directa a la naturaleza. Su parcela ajardinada de 1.200 m² goza de orientación hacia los cuatro puntos cardinales, lo que garantiza luz todo el día y espacio suficiente para piscina, solárium o huerto urbano.

Junto al edificio principal se halla un "casillo" tradicional que alberga el equipo de aerotermia y un trastero, con potencial para convertirse en casa de invitados o talleres. La finca se encuentra en perfecto estado de conservación, lista para habitar y con opción de mantener parte del mobiliario.