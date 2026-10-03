Venden una casa rural de 400 m2 con 16 habitaciones, un patio privado con tres cabañas y 800 m2 de terreno

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LO ESENCIAL Las claves Se vende en el centro de Espejo (Álava) una propiedad de 400 m2 construidos por 340.000 euros, unos 850 euros por metro cuadrado. La vivienda principal, independiente del negocio situado en la planta baja, cuenta con 16 habitaciones, tres baños y calefacción individual de gas. La finca incluye una parcela de unos 800 m2 con patio privado y tres cabañas traseras con los tejados renovados. El anuncio destaca su potencial para mantener o adaptar la actividad comercial y desarrollar un alojamiento de grandes dimensiones, sujeto a la normativa.

Hay viviendas que, por sus dimensiones y características, van mucho más allá de lo que suele ofrecer una casa convencional.

Es el caso de una propiedad situada en pleno centro de Espejo, en Álava, que combina una amplia vivienda, espacios exteriores y varias construcciones independientes.

La propiedad se encuentra actualmente en el mercado por 340.000 euros y cuenta con 400 metros cuadrados construidos.

La vivienda principal, independiente del negocio que funciona en la planta baja, dispone de 16 habitaciones y tres baños, además de un amplio espacio exterior.

Uno de los elementos que más destaca es precisamente la parcela. El terreno, de unos 800 metros cuadrados, se encuentra junto a la vivienda e incluye un patio privado.

Imágenes del terreno. Idealista

En la parte trasera aparecen también tres cabañas con los tejados nuevos, que podrían integrarse en un futuro proyecto de alojamiento o uso turístico, siempre sujeto a las condiciones y permisos que establezca la normativa.

La planta baja está actualmente vinculada a un negocio en funcionamiento, mientras que la vivienda principal dispone de acceso y funcionamiento independiente.

Imagen de una de las cabañas. Idealista

Esta distribución permite mantener la actividad existente o adaptar el inmueble a las necesidades del comprador.

El propio anuncio inmobiliario destaca su potencial para desarrollar un negocio o crear un alojamiento de grandes dimensiones, gracias a su superficie, número de habitaciones y espacios exteriores.

Una ubicación clave

La casa se encuentra en el centro de Espejo, con servicios como el colegio, el ayuntamiento, comercios, bares y piscinas a poca distancia.

Su ubicación también permite acceder a distintos espacios naturales y puntos de interés de la zona, entre ellos Salinas y el Parque Natural de Valderejo.

Imágenes de la fachada desde el patio privado Idealista

En cuanto a las instalaciones, la vivienda cuenta con calefacción individual de gas. El patio, la parcela y las construcciones independientes completan un inmueble que reúne diferentes espacios dentro de una misma propiedad.

El precio anunciado es de 340.000 euros, lo que supone alrededor de 850 euros por metro cuadrado, tomando como referencia los 400 metros cuadrados construidos.

Por sus características, la propiedad ofrece una combinación poco habitual: una vivienda de grandes dimensiones, una parcela amplia, varias construcciones auxiliares y un espacio comercial actualmente en funcionamiento, todo ello situado en el centro de una localidad alavesa.