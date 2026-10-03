Juanjo Leis, el joven que ha dicho basta en su canal de YouTube ante los alquileres abusivos en Madrid. YouTube - Juanjo Leis.

Un joven sobre el problema de la vivienda en Madrid: "Tiramos el dinero en alquileres porque no podemos comprar un piso"

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LO ESENCIAL Las claves Madrid es la ciudad española más cara para alquilar: el precio medio alcanza 23,3 euros por m² y una vivienda estándar cuesta 1.864 euros mensuales, según Idealista. Juanjo Leis denuncia que muchos jóvenes destinan grandes sumas a alquileres sin poder ahorrar para comprar, con habitaciones que pueden costar hasta 1.000 euros al mes. El joven critica las fianzas, seguros, honorarios y requisitos exigidos a los inquilinos, que pueden obligar a reunir alrededor de 5.000 euros para acceder a un alquiler. La oferta de pisos compartidos creció un 12% interanual en el segundo trimestre de 2026; para los propietarios, este modelo eleva la rentabilidad un 1,7% y tiene mayor flexibilidad legal.

La presión inmobiliaria no para de crecer. En este escenario, Madrid destaca como la ciudad española más cara con un coste de 23,3 euros por m². De hecho, arrendar una vivienda estándar en la capital ya supone un desembolso medio de 1.864 euros al mes, según los datos de agosto de Idealista.

Esta escalada incesante de precios ha disparado el arrendamiento por habitaciones, una alternativa que para muchos inquilinos también sigue siendo inviable.

"Nos encontramos tirando el dinero en alquileres de habitaciones, malviviendo y sin poder comprar una vivienda", protesta Juanjo Leis, un joven que denuncia la situación a través de su canal de YouTube.

Los obstáculos para alquilar en Madrid

Su testimonio es clarividente: "No es normal pagar 1.000 euros por una sola habitación o 600 por una compartida con tres personas". Paralelamente, Juanjo carga contra las duras barreras financieras que dificultan el acceso a la vivienda.

Concretamente, el joven critica que se exijan hasta "tres meses de fianza y otro para la aseguradora". También destaca la obligación de contratar un seguro de impagos a coste del alquilado, así como el pago de los honorarios de la inmobiliaria, regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

"No sería la primera persona que igual tiene que reunir alrededor de unos 5.000 euros para poder entrar de alquiler en una habitación o en un piso", apunta Juanjo.

Además del asfixiante esfuerzo económico, también denuncia los abusivos requisitos personales que imponen algunos propietarios. Por ejemplo, la prohibición de tener mascotas o pareja, o tener nóminas que dupliquen el alquiler mensual.

El joven detalla que incluso hay caseros que hacen "preguntas absurdas como cuántas relaciones sexuales tienes al mes o si sales o no de fiesta".

El colmo del surrealismo llega con interrogatorios que exigen "listas con tus horarios de entradas y salidas de la propia vivienda".

El boom del alquiler por habitaciones

Los datos y estadísticas respaldan lo que describe Juanjo. Según un informe de Idealista correspondiente al segundo trimestre de 2026, la oferta de pisos compartidos en España se ha incrementado un 12% interanual.

A nivel nacional, una habitación cuesta de media unos 425 euros al mes. Se trata de una cifra que, eso sí, tan solo ha crecido un 1% en el mismo periodo.

¿Por qué crecen los pisos compartidos?

Desde el punto de vista del propietario, estos tienen mayor margen de beneficio frente al alquiler convencional. Tal como señala la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, la rentabilidad sube un 1,7% con este tipo de arrendamientos.

Por otro lado, los alquileres por habitaciones tienen una mayor flexibilidad legal, ya que no están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino por el Código Civil.