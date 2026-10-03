David Díaz, empresario: "No me fui a Andorra por los impuestos, sino por la persecución cuando llegas a cierto nivel económico"

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LO ESENCIAL Las claves David Díaz, conocido como AlphaSniper97, afirma que no dejó España por los impuestos, sino por la «persecución» que percibe hacia quienes alcanzan un alto nivel económico. El empresario sostiene que el dinero es una herramienta de libertad y tranquilidad mental, además de amplificar rasgos de la personalidad. Según Díaz, tener empresas en España no resulta fácil y el éxito económico no elimina los problemas, sino que puede generar una mayor exposición. Su salida del país, explica, responde a la percepción de que quienes prosperan reciben un trato y una atención distintos.

La decisión de trasladarse a otro país puede responder a distintos motivos, especialmente cuando se trata de personas que han desarrollado una trayectoria empresarial y han alcanzado una determinada posición económica.

Es el caso del creador de contenido y empresario conocido como AlphaSniper97, David Díaz, quien abordó su experiencia personal durante una conversación en el pódcast Ac2ality.

A lo largo de la entrevista, explicó cómo entiende la relación entre dinero, libertad y actividad empresarial, además de referirse a los motivos que, según sus propias palabras, influyeron en su salida de España.

Díaz quiso dejar claro desde el principio que los impuestos no fueron el motivo que, según él, estuvo detrás de su marcha.

El empresario puso el foco en otro aspecto relacionado con las dificultades que aparecen cuando una persona alcanza un determinado nivel económico.

"Yo no me fui de España por impuestos. Yo me fui más bien por la persecución que se hace a la gente cuando llega a cierto punto económico", afirmó durante la conversación.

Su reflexión no se limitó a los motivos de su salida de España. Durante la entrevista también habló sobre el papel que desempeña el dinero en su vida y sobre las posibilidades que, en su experiencia, puede ofrecer más allá de la acumulación económica.

Para Díaz, disponer de dinero puede traducirse en una mayor tranquilidad y, sobre todo, en libertad para tomar determinadas decisiones.

"El dinero lo veo, en mi experiencia, como una herramienta de libertad, como algo que te da tranquilidad mental para algunas cosas", señaló.

El empresario también explicó que alcanzar una determinada situación económica puede tener consecuencias sobre la forma en la que una persona se relaciona con su entorno.

En su caso, considera que el dinero puede hacer más visibles algunos rasgos de la personalidad. "También, de forma secundaria, amplifica cómo eres", explicó.

A partir de ahí, Díaz relacionó su reflexión sobre el dinero con la experiencia de quienes desarrollan una actividad empresarial en España.

Según planteó, los problemas no necesariamente desaparecen cuando una persona consigue consolidar su situación económica, sino que pueden aparecer nuevas dificultades.

"Si tienes empresas, España no te lo pone fácil", afirmó.

El empresario explicó así que alcanzar el éxito económico no supone necesariamente el final de las dificultades.

Al contrario, considera que quienes consiguen prosperar pueden pasar a estar más expuestos y recibir una atención diferente a la que tenían durante los primeros años de su trayectoria.

"Tú, que te va bien, a por ti", expresó.

Con estas palabras, Díaz situó su marcha de España en un contexto más amplio que el de la fiscalidad.

Su relato apunta a una experiencia empresarial marcada, según sus propias palabras, por las dificultades que aparecen cuando se alcanza un determinado nivel económico y por la percepción de que prosperar puede traer consigo nuevos problemas.