Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: es ilegal volver a trabajar menos de 12 horas después de acabar la jornada

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LO ESENCIAL Las claves El Estatuto de los Trabajadores obliga a respetar un descanso mínimo de 12 horas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente. La norma es especialmente relevante en los turnos rotativos: no se puede terminar de tarde y reincorporarse a primera hora sin cumplir ese intervalo. La ley reconoce además un descanso semanal mínimo ininterrumpido de día y medio, o 36 horas, que puede disfrutarse en días distintos al fin de semana. Vulnerar los límites de jornada y descanso constituye una infracción grave, con multas para las empresas de entre 751 y 7.500 euros.

La conciliación entre la vida laboral y personal se ha convertido en una de las cuestiones que más valoran los trabajadores a la hora de desempeñar su actividad profesional.

Poder disponer de días libres, mantener unos horarios previsibles o contar con periodos suficientes de descanso son algunos de los factores que permiten separar el trabajo de la vida privada.

Pero, más allá de las medidas de conciliación que pueda ofrecer cada empresa, existen determinados tiempos de descanso que están establecidos por ley.

El Estatuto de los Trabajadores fija, entre otras garantías, que deben transcurrir al menos 12 horas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente.

Esta norma cobra especial importancia en aquellos empleos en los que existen turnos rotativos. Por ejemplo, un trabajador que termine su jornada por la tarde y deba incorporarse a primera hora de la mañana siguiente tiene que disponer de ese periodo mínimo de descanso.

Un día y medio de descanso semanal

La legislación también establece unos límites respecto al descanso semanal. El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores reconoce un periodo mínimo de un día y medio de descanso ininterrumpido, equivalente a 36 horas consecutivas.

Ese tiempo no tiene por qué disfrutarse necesariamente durante el fin de semana. En aquellos trabajos que requieren actividad los sábados y domingos, el descanso puede trasladarse a otros días de la semana, siempre respetando los mínimos establecidos legalmente.

A estas condiciones se pueden sumar las recogidas en los convenios colectivos. Dependiendo del sector y de la actividad, estos acuerdos pueden establecer condiciones específicas sobre la distribución de la jornada y los periodos de descanso, siempre dentro del marco legal.

El control de estos tiempos también está relacionado con el registro horario obligatorio. Según la Inspección de Trabajo, las sanciones por incumplimientos de jornada y horas extraordinarias alcanzaron los 20,19 millones en 2024, un 8,78% más.

Multas de hasta 7.500 euros

El incumplimiento de los límites establecidos para la jornada laboral y los periodos de descanso puede tener consecuencias económicas para las empresas.

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera infracción grave la vulneración de los límites de jornada, los descansos o las reglas sobre distribución irregular del tiempo de trabajo.

Estas infracciones pueden conllevar multas de entre 751 y 7.500 euros, según recoge el blog de Asesorías Turón.

Por ello, tanto las empresas como los trabajadores deben conocer los límites establecidos en materia de jornada y descanso. El registro horario permite, además, dejar constancia del tiempo efectivamente trabajado y facilita la detección de posibles incumplimientos.