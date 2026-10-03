El Pietra di Bismantova (Piedra de Bismantova) visto desde la carretera SS63. Provincia de Reggio Emilia, Emilia Romagna, Italia. Imagen de archivo IStock

Se buscan voluntarios para vivir gratis en una casa en el campo a cambio de trabajar 25 horas semanales cuidando animales

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La granja orgánica Scaket, en Reggio Emilia, busca voluntarios para colaborar 25 horas semanales en el cuidado de animales, jardinería, siembra, cosecha y pequeñas reparaciones. La estancia incluye habitación privada, tres comidas al día, cocina equipada, lavandería, internet de alta velocidad y acceso a cursos gratuitos de permacultura. Pueden participar personas solas, parejas o dúos de entre 20 y 50 años, con conocimientos básicos de inglés y español, durante estancias de cuatro a doce semanas. La granja se ubica en Reggio Emilia, provincia conocida por el Parmigiano Reggiano, el vinagre balsámico tradicional y la Pietra di Bismantova.

En medio del campo italiano, en la provincia de Reggio Emilia, al norte del país, se encuentra la granja orgánica Scaket un lugar donde no solo es posible conectar con la naturaleza que la rodea sino también descubrir todo sobre la agroecología.

Así, a través de la plataforma Worldpackers, la granja ofrece a cambio de 25 horas de trabajo a la semana en labores de jardinería, cuidado de animales y construcción, una vivienda y tres comidas sin costo alguno.

Además de esto, la zona cuenta con una gastronomía única consolidándose como la provincia originaria del Parmigiano Reggiano DOP, una historia y patrimonio cultural fascinante al ser la cuna de la bandera italiana y un paisaje natural marcado por la Pietra di Bismantova, un monolito mencionado en la Divina Comedia de Dante Alighieri.

¿Qué incluye la oferta?

"Cultivamos verduras, frutos antiguos y algunas aromáticas, gestionando todo con ayuda de nuestras abejas y nuestras gallinas, patos y gansos, que deambulan libremente bajo los huertos", expone el propietario en la oferta de voluntariado.

De esta manera, se ofrece una habitación privada y tres comidas gratuitas, además de una cocina equipada en el caso de necesitarlo. Por otro lado, se ofrece la posibilidad de unirse a los cursos de permacultura gratuitos en la granja.

La permacultura, la filosofía en la que se basa Scaket, es un sistema holístico que imita los patrones y relaciones de la naturaleza para crear asentamientos humanos, cultivos y formas de vida sostenibles y regenerativas.

Además hay disponible una lavandería e internet de alta velocidad para aquellos que busquen compaginar la vida de nómada digital con la de granjero en Italia.

Fresas cultivadas en Scarket. Imagen tomada de Worldpackers. Página web de Worldpackers

A cambio de esto, el voluntario deberá trabajar 25 horas a la semana con dos días libres. Las tareas consistirán en cuidado de animales, construcción o reparación en la vivienda, siembra, cosecha y ayuda con tareas del campo como plantar y cultivar jardines.

Asimismo, el propietario especifica que es preciso saber inglés y español, aunque sea a nivel principiante. Por otro lado se admiten voluntarios solos, en pareja y dúos de voluntarios entre 20 y 50 años de edad que pueden alojarse allí entre cuatro y doce semanas.

Scaket es una granja que vende sus productos directamente al público o mediante mercados locales de agricultores y que todas las frutas y verduras que producen son recolectadas a mano respetando el medio ambiente.

"La magia del lugar crea una conexión con todo, solo necesitas cambiar tu perspectiva de las cosas y nosotros trabajamos para que adoptes la perspectiva de quienes viven en la naturaleza", expresa el propietario en el portal web de Scaket.

¿Qué hay en Reggio Emilia?

Una de las cosas más emblemáticas de esta provincia es que el 7 de enero de 1797 en la Sala del Tricolore del ayuntamiento de la capital, la República Cispadana adoptó por primera vez la enseña verde, blanca y roja como bandera oficial, origen del Tricolore italiano.

Además de esto a nivel de gastronomía en esta provincia el queso de pasta por excelencia, Parmigiano Reggiano DOP, es producido con leche cruda bajo estrictos métodos artesanales.

Incluso, esta zona es parte del Valle de la Comida italiano con varias denominaciones de origen reconocidas a nivel internacional como el Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP.

A nivel natural está dividida en tres zonas: la Llanura Padana, la Franja de Colinas y el Apenino Reggiano. La Llanura Padana se encuentra al norte y se caracteriza por estar formada por pequeños municipios históricos a lo largo del curso del río Po.

La piazza del Duomo cuadrada al atardecer Imagen de archivo IStock

Asimismo, la Franja de Colinas es una zona de transición salpicada por viñedos, castillos medievales y pueblos fortificados. Mientras que la zona del Apenino Reggiano tiene la icónica Pietra di Bismantova, un imponente monolito rocoso de cima plana mencionado en la Divina Comedia.

De esta manera, Reggio Emilia, ubicada cerca de Bolonia, se establece como una región italiana donde abunda la historia y la buena gastronomía, acompañado de magníficos y bucólicos paisajes.