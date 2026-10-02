Saray y su padre durante la entrevista en el pódcast. Captura YouTube

Saray Rodríguez, albañila que trabaja con su padre: “Aprendo a no discutir órdenes y me gusta”

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LO ESENCIAL Las claves Saray Rodríguez dejó la hostelería para aprender albañilería junto a su padre, Tony, un profesional granadino reconocido como el obrero más completo. La joven asegura que le atraía el oficio desde niña por haberlo vivido en casa y valora trabajar con su padre como el mejor lugar para formarse. Aunque terminó Bachillerato y estudió Educación Infantil y Administración y Finanzas, la falta de empleo la llevó a probar en la construcción. Saray quiere seguir creciendo en el sector y aprendiendo de su padre; la construcción cuenta ya con 166.833 mujeres, la cifra más alta desde 2014.

La construcción siempre se ha dicho que es un trabajo para hombres. Y así sigue siéndolo, aunque cada vez son más las mujeres que optan por este oficio. Una de ellas es Saray Rodríguez, que está aprendiendo de su propio padre, Tony.

Ambos han sido entrevistados en el pódcast ‘Sector Oficios’ y los dos están convencidos de que la pasión por la profesión es determinante para que te guste la albañilería.

“Yo estaba en un bar, muy a gusto, me trataban muy bien pero era muy sacrificado”, apunta Saray como una de las causas que le hicieron dar el salto al ‘ladrillo’.

Mejor que en ningún sitio

Tony, su padre, es un albañil con mucha experiencia. A lo que hay que unir su prestigio. De hecho, este granadino fue reconocido con el premio al obrero más completo.

“Papi, ¿quieres que hagamos esto, que me vaya contigo? Porque contigo no voy a estar mejor que en ningún sitio”, le dijo Saray a quien es conocido como ‘Tony Multiservicio’.

¿Amor fraternal? “Siempre me ha llamado la atención porque es lo que he tenido en mi casa siempre”, reconoce.

Para ponerle las cosas ‘más fáciles’ a su padre, Saray no dudó en decirle que “yo aprendo a callarme, a no discutir, a recibir órdenes”.

No es que Saray hubiera sido una mala estudiante y no tuviera otra opción laboral. Terminó el bachillerato e hizo un grado superior de educación infantil. “A mí lo que más me gusta son los niños”, reconoce.

Pero no conseguía empleo, estuvo en lista de espera, pero no la llamaron. Luego empezó con otro grado. En este caso, de administración y finanzas de manera online.

“Todo el mundo me lo dice: ¿Estás contenta? ¿De verdad te gusta? “Y yo les digo que sí”, remarca Saray. Incluso reconoce que la llaman “la albañila”.

¿Lo dejará con el tiempo? De momento, no. “Mi idea es seguir aprendiendo, crecer y estar con él y aprender poco a poco, que me siga enseñando”, concluye.

Actualmente, en el sector trabajan 166.833 mujeres, según el Observatorio Industrial de la Construcción. Se trata de la cifra más alta desde el año 2014.