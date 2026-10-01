Miguel Benito, abogado: "Para no heredar deudas, tienes que aceptar las herencias a beneficio de inventario"

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LO ESENCIAL Las claves Las herencias incluyen bienes, derechos y deudas, por lo que aceptarlas sin conocer su situación puede comprometer el patrimonio personal del heredero. Miguel Benito recomienda aceptar a beneficio de inventario: las deudas se pagan con los bienes hereditarios y el heredero solo recibe el remanente. La aceptación pura y simple puede obligar al heredero a responder con sus propios bienes; renunciar evita recibir tanto el patrimonio como las deudas. El abogado aconseja prever en el testamento el uso de fondos de la herencia para pagar impuestos y gastos antes de su reparto.

Heredar una vivienda, dinero o cualquier otro patrimonio no siempre significa recibir una ganancia. Cuando una persona fallece, sus herederos reciben tanto sus bienes y derechos como las obligaciones que no se extinguen con la muerte.

Por eso, aceptar una herencia sin conocer antes su situación económica puede acabar comprometiendo incluso el patrimonio personal del heredero. El abogado Miguel Benito explicó en su cuenta de TikTok (@empleado_informado) una de las fórmulas previstas para evitar este riesgo.

"Cuidado porque no solo se hereda bienes o dinero, también se heredan las deudas", asegura. "Para evitar que las deudas que heredes sean mayores que el patrimonio que te han dejado, lo que tienes que hacer es aceptar las herencias siempre a beneficio de inventario".

Herencias en España

La aceptación a beneficio de inventario permite separar el patrimonio del fallecido de heredero. Primero se identifican los bienes y las deudas de la herencia y, con los recursos que forman parte de ella, se atiende el pago a los acreedores.

Si después de saldar las obligaciones queda dinero o patrimonio, ese remanente es el que reciben los herederos. La diferencia es importante frente a la aceptación pura y simple.

En este último caso, el heredero asume la herencia con sus bienes y deudas y, si las obligaciones superan el patrimonio recibido, puede llegar a responder con sus propios bienes. La renuncia constituye la tercera alternativa: quien repudia la herencia no recibe los bienes, pero tampoco asume las deudas.

Benito también pone el foco en otro problema habitual: el dinero necesario para pagar los impuestos asociados a la herencia.

"El primer problema que tiene un heredero cuando quiere recibir la herencia se llama Impuesto de Sucesiones, porque tiene que pagar una tasa solo para poder recibir la herencia", indica.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones debe liquidarse, con carácter general, en los seis meses siguientes al fallecimiento, aunque puede solicitarse una prórroga. Además, la cantidad que finalmente se paga depende en buena medida de la comunidad autónoma y del grado de parentesco con el fallecido.

Para evitar que los herederos tengan que adelantar ese dinero de su propio bolsillo, el abogado plantea incluir en el testamento una autorización específica para disponer de fondos de la herencia destinados al pago de impuestos y gastos relacionados con el fallecimiento.

"Así, los herederos pueden usar desde el principio el dinero del fallecido para atender ese tipo de impuestos", señala. Esta previsión no debe confundirse con el denominado tercio de libre disposición.

En el derecho sucesorio común, esta es la parte de la herencia que el testador puede dejar libremente a cualquier persona o entidad, mientras que la autorización para utilizar fondos hereditarios permite facilitar el pago de determinados gastos antes del reparto definitivo.

En cualquier caso, aceptar una herencia a beneficio de inventario requiere seguir un procedimiento formal y respetar los plazos establecidos. Por ello, antes de realizar actuaciones sobre los bienes del fallecido, es recomendable conocer qué obligaciones hay y qué opción sucesoria corresponde.