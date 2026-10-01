María, 26 años: "Me vuelvo a España desde Francia, dicen que seré una fracasada, pero he decidido seguir a mi corazón"

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LO ESENCIAL Las claves María del Pino, creadora de contenido de 26 años, ha decidido regresar a España tras cinco años viviendo en el extranjero. La decisión de volver fue motivada por la añoranza de su país y la importancia de seguir sus sentimientos, a pesar de las críticas recibidas. María deja atrás su trabajo en Francia y una etapa de aprendizaje personal, sin un plan definido en España pero priorizando su bienestar. La joven busca recuperar su felicidad diaria y afronta el futuro en España con una actitud de improvisación y optimismo.

Hay decisiones que no se toman con una hoja de cálculo delante, sino escuchando algo mucho más difícil de ignorar: lo que uno siente.

Eso es precisamente lo que ha hecho María del Pino, creadora de contenido onubense de 26 años y con más de 240.000 seguidores en TikTok, que ha decidido poner punto final a su etapa en el extranjero y regresar a España.

La joven ha contado su decisión en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde, visiblemente emocionada, explica que ha dejado su trabajo y que ya tiene comprado el billete de vuelta.

"Me vuelvo a España. Tengo muchos sentimientos encontrados en este momento. Esta que está aquí ha dejado su trabajo, ha comprado un billete para España, sin vuelta a Francia ni a ningún otro país del extranjero", asegura.

María del Pino reconoce que durante este tiempo ha echado de menos su país y que vivir lejos de casa ha terminado pesando: "Me habéis visto llorar y me habéis visto decir que he echado de menos España. Estoy fuera de casa y eso se siente".

La decisión llega también después de recibir críticas y comentarios de personas que cuestionaban su posible regreso.

"He escuchado a mi corazón y punto. He recibido mil comentarios: 'Si vuelves a España, vas a ser una fracasada', 'sigue tu corazón...'. Mira, yo he decidido seguir a mi corazón. Y mi corazón no pinta nada en el extranjero", afirma.

Pese a cerrar esta etapa, la creadora reivindica todo lo aprendido durante sus cinco años fuera de España: "Estos 5 años que yo me he pegado en el extranjero, de aquí para allá, a mí ya nadie me los quita".

Ahora comienza una nueva etapa, aunque todavía sin un plan definido. "Y yo voy a seguir ganando allí y perdiendo aquí si me quedase. Y eso no lo queremos. ¿Me vuelvo a España? Yo creo que se me nota en la cara", reconoce.

Su prioridad, asegura, es recuperar algo tan sencillo como levantarse feliz cada mañana: "Levantarme por las mañanas y sonreír. Eso es todo".

Y añade: "Gracias, María, por escucharme. Gracias, María, por meditarlo".

Sobre qué hará una vez llegue a España, no tiene todavía una respuesta concreta: "¿Qué vamos a hacer en España? Pues, hija, eso lo veremos cuando yo llegue para allá. A improvisar".

Una filosofía que, según ella misma recuerda, la ha acompañado durante los últimos años: "Al igual que he ido improvisando durante 5 años".

Y antes de cerrar su reflexión, resume la magnitud del cambio con una frase que deja claro que para ella comienza una etapa completamente nueva: "Pero ahora, en España... ¡Qué fuerte!".